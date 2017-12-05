В Гааге рассматривают возможность квалифицировать действия РФ на Донбассе как международный конфликт

Прокуратура Международного уголовного суда рассматривает возможность квалификации боевых действий на Донбассе как международного конфликта. Об этом говорится в результатах предварительного расследования событий в Украине, обнародованных 4 декабря в докладе прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда, передает УНН.

"Канцелярия прокурора продолжает рассматривать заявления о том, что Российская Федерация осуществляла и осуществляет общий контроль над вооруженными группами на востоке Украины, чтобы установить, можно ли рассматривать этот вооруженный конфликт между ВСУ (Вооруженные силы Украины) и антиправительственными вооруженными группами, который в других случаях считался бы не международным, как по сути международный конфликт", - отметили в МКС.

В докладе указано, что факт существования международного вооруженного конфликта на востоке Украины предусматривает применение статей Римского статута, касающихся вооруженных конфликтов международного характера.

Как сообщал УНН, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда 4 декабря опубликовала ежегодный доклад результатов расследования событий в Украине во время Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала агрессии РФ против Украины на востоке.