В Литве решили сократить количество депутатов сейма из-за убыли населения

Кабинет министров Литвы в среду поддержал рассматриваемое в парламенте предложение об уменьшении числа депутатов литовского парламента (сейма).

Об этом заявил премьер-министр страны Саулюс Сквярнялис, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы поддержали сокращение числа членов сейма и поддержали, что выборы нужно проводить раньше. А сколько членов сейма должно представлять (граждан, - ред.) и когда должна быть дата (выборов, - ред.), в сейме идут дискуссии", - сказал премьер.

"Есть разные предложения по поводу даты: возможно, не в марте, а в начале сентября сделать (проводить выборы - ред.), потому что это также позволит примерно в течение 1,5-2 месяцев включиться в формирование бюджета и, по всей видимости, это сокращение срока полномочий должно быть более успешным... А число членов сейма, на мой взгляд, мы точно поддерживаем, чтобы оно было сокращено", - подчеркнул Сквярнялис.

В настоящее время сейм Литвы состоит из одной палаты, включающей 141 депутата.

Идею сокращения числа парламентариев инициаторы аргументируют сокращением численности населения страны. Так, в 1992 году, когда была принята первая Конституция, в Литве проживало 3 млн 700 тыс. человек. Сейчас численность населения Литвы составляет 2 млн 850 тыс.

Критики говорят, что после сокращения числа парламентариев интересы граждан будут представляться хуже, в дальнейшем поправки к Конституции или противоречивые законы можно будет принимать меньшим числом голосов.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Литвы Даля Грибаускайте утвердила состав нового правительства.