В Минобороны России опровергли сообщения о применении химического оружия в Сирии

В Министерстве обороны Российской Федерации опровергли сообщения, что российская авиация нанесла удар по населенному пункту Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, используя боеприпасы с отравляющими веществами.

"Самолеты Воздушно-космических сил России никаких ударов в районе населенного пункта Хан-Шейхун, провинции Идлиб, не наносили", - говорится в сообщении российского военного ведомства в Facebook.

В Минобороны РФ заявили, что СМИ, которые сообщили о причастности российских самолетов к бомбардировке химбоеприпасами Хан-Шейхуна, "умудрились переврать даже первоисточник этой новости - британскую Обсерваторию прав человека в Сирии, ничего об этом не заявлявшую".

Напомним, что Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человек сообщил, что жители города Хан-Шейхун на северо-западе провинции Идлиб подверглись химической атаке. В результате погибли по меньшей мере 58 мирных жителей, в том числе девять детей.

В связи с химической атакой Франция инициирует заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Использование химического оружия запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении от 1993 года.