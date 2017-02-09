В Минске на книжной ярмарке россиян заставили убрать книги о "Гиви" и "Мотороле" (фото)

На Минской международной книжной ярмарке российские издательства выставили на стенды книги о боевиках, участвовавших в оккупации Донбасса.

Так, издательство "Книжный мир" представило книги "Рыцари Новороссии. Хроники Корреспондента легендарного Моторолы" Геннадия Дубового и "Донбасс: от Славянска до Дебальцево" Михаила Поликарпова, на обложках которых есть и уже ликвидированные в захваченном боевиками Донецке "Гиви" (Михаил Толстых) и "Моторола" (Арсен Павлов). Разжигающую межнациональную вражду литературу уже убрали со стендов, сообщает белорусское Радио Свобода.

"Людей предупредили, что эти книги в нашей стране нежелательны, в Беларуси есть список экстремистской литературы, запрещенной. При нас убрали и вроде бы все поняли", - сообщил собеседник агентства.

"Осматриваем мы не только российские стенды, но и все другие. Будем и дальше отслеживать", - добавил представитель издательства-организатора выставки "Макбел".

Как сообщал УНИАН, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.

Боевика Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября 2016 года.