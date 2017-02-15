В Польше разместят боевую авиацию США из 84 вертолетов

В марте 2017 года бригада боевой авиации США будет размещена на аэродроме в Повидзе в центральном Великопольском воеводстве.

В составе авиагруппы 50 вертолетов Black Hawk, 24 ударных вертолета АН-64 Apache и 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Chinook Фото: ЕРА

Польская армия согласовала размещение на своей территории второго крупного подразделения США - бригады боевой авиации, в которую входят более 80 вертолетов, передает Rzeczpospolita.

Сообщается, что в конце марта 2017 года боевая авиация США будет размещена на аэродроме в Повидзе в центральном Великопольском воеводстве.

Планируется, что группа обеспечит воздушную поддержку для прибывшей ранее танковой бригады США.

В состав авиагруппы включены около 50 вертолетов Black Hawk, 24 ударных вертолета АН-64 Apache и ориентировочно 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Chinook. Боевую авиацию США будут сопровождать 400 военнослужащих.

Отмечается, что авиатехника уже доставлена в Германию и в скором времени будет переправлена в Польшу.

7 января 2017 года в Польшу прибыла первая группа из 250 американских солдат в рамках программы НАТО, 9 января - танковая группа вооруженных сил США, а 22 января - первые высокоточные крылатые ракеты.