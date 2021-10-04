В работе Netflix, Steam и PlayStation произошел сбой

В мире недоступны сервисы Netflix, Steam и PlayStation Network из-за масштабного сбоя.

Большинство пользователей сообщают о проблемах с работой сайтов и серверов, а также с авторизацией.

Проблемы наблюдаются и с работой социальной сети Twitter. У большинства юзеров возникает проблема с работой сайта и приложения, а также с авторизацией.

Под вечер начались проблемы и с работой мессенджера Telegram. Пользователи жалуются на проблемы с подключением к сервису, а также сообщают, что долго отправляются сообщения.

Кроме того, проблемы также возникают у пользователей сервиса Minecraft, Amazon, Alexa, игры Among Us и Google Play.

Также около 20:30 перестал корректно работать TikTok. 60% пользователей жалуются, что возникают проблемы со входом в приложение, а еще 20% сообщают о проблеме с подключением к сервису.

Позже перестали загружаться Youtube, Snapchat и Reddit. Кроме того, частичные проблемы наблюдаются в работе Skype и Viber.

Почти сразу после начала проблем компания Facebook выпустила заявление в соцсети Twitter. Компания сообщила, что работает над ликвидацией проблем в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

На странице Instagram в Twitter также было размещено заявление, в котором соцсеть просила пользователей немножко потерпеть, обещая ликвидировать сбой уже в ближайшее время.

Другие компании, в работе которых сейчас есть проблемы, не делали заявлений по поводу собственного сбоя, однако успели "потроллить" Facebook, Instagram и WhatsApp. В частности, TikTok пригласил пользователей ресурсов Facebook загружать китайское приложение. Через час после этого сломался и сам TikTok.

Ранее сообщалось о масштабном сбое в Facebook.