В России имущество "Свидетелей Иеговы" конфисковали в пользу государства

В четверг, 19 апреля Верховный суд России обратил в пользу государства имущество филиалов религиозной организации "Свидетелей Иеговы". Эту структуру признали экстремистской.

Об этом сообщает Интерфакс.

Соответствующий иск подали представители Министерства юстиции России.

"Верховный суд решил ликвидировать Управленческий центр "Свидетелей Иеговы в России" и 395 местных организаций, обратить в собственность имущество организаций. Решение подлежит немедленному исполнению ", - огласил в своем решении судья.

В ходе судебного заседания, представитель Минюста РФ Светлана Борисова заявила, что иск подан в целях укрепления законности, предотвращения нарушения интересов безопасности и предотвращения экстремистской деятельности в РФ.

"У религиозной организации "Свидетели Иеговы" имеются признаки экстремистской деятельности. Они представляют угрозу правам граждан, общественному порядку и общественной безопасности", - подчеркнула она.

Авторы искового заявления также просили обратить в пользу государства недвижимость, которая принадлежит " Свидетелям Иеговы".

"После ликвидации организации, имущество организации подлежит обращению собственность государства", - сказала она.

Минюст требовал запретить деятельность управленческого центра, а также 395 местных религиозных организаций " Свидетелей Иеговы".

Представитель ведомства сообщила суду о большом количестве административных правонарушений, в частности указывал на распространение экстремистской литературы региональными представительствами "Свидетелей Иеговы".

"Несмотря на внесение в список экстремистской литературы, были установлены факты распространения запрещённых печатных материалов, в частности периодического издания "Сторожевая башня", - сказала она.

В качестве угрозы безопасности человека, представители Минюста называют запрет на переливание крови, которое пропагандируют "Свидетели Иеговы".

Со своей стороны, судья Юрий Иваненко поинтересовался у истца в чем конкретно представляет угрозу общественной безопасности и порядку "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и насколько это соразмерно требованию ликвидировать организацию.

"Полагаю абсолютно необходимо прекратить деятельность управленческого центра, так как его деятельность недостаточна для того, чтобы остановить распространяете экстремистской литературы в РФ. Угроза общественной безопасности и порядку состоит в том, что неопределённый круг лиц получает информацию о деятельности организации ", - сказала представитель Минюста.

"Если эта деятельность не будет запрещена, будет продолжаться распространение экстремистских материалов. Кроме того, деятельность организации нарушает право на получение беспрепятственней медицинской помощи", - добавила она.

В свою очередь, представители " Свидетелей Иеговы" ранее просили ВС РФ принять от них встречный иск "о признании религиозной организации жертвами политических репрессий". Суд в принятии иска отказал однако подчеркнул, что судебный контроль над деятельностью организации будет осуществляться из письменных возражений на иск Минюста.

Представитель ответчика посетовал, что ещё до того, как состоится судебное решение, "Свидетели Иеговы "подвергаются преследованию". Представитель организации также заявил, что "большинство установленных фактов распространения запрещённых материалов является клеветой".

"Установлен факт того, что запрещённые материалы нам подкинули. Все доводы Минюста строятся на голословных обвинениях, подлогах и лжесвидетельских показаниях", - сказал он.

Также представители ответчика посетовали, что Минюст требует запретить 395 местных организаций, часть из которых вообще не допускали никаких нарушений, и к их деятельности претензий нет.

Руководитель российских "Свидетелей Иеговы" Василий Калин заявил, что настоящий судебный процесс привлёк внимание и вызвал осуждение со стороны мирового сообщества.

Иск к религиозной организации был подан 15 марта, тогда же по распоряжению Минюста до рассмотрения иска в ВС РФ была приостановлена работа "Свидетелей Иеговы" в России в связи с экстремистской деятельностью.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" сообщили, что иск был подан по результатам внеплановой документальной проверки, проведенной с 8 по 27 февраля 2017 года, на соответствие деятельности религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" заявленным в ее уставе целям и задачам.

Организация "Свидетели Иеговы" регулярно становится объектом внимания надзорных органов во всех регионах России, кроме того, в ряде регионах ее деятельность запрещена.

Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений "Свидетелей Иеговы" в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах. Местные отделения организации неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов: в Тюмени, Абинске, Самаре, Саранске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Геленджике и других городах.

Как сообщала "Страна", в России назвали угрозой гражданам и запретили "Свидетелей Иеговы". Такое решение принял Верховный суд.

Отметим, что "Свидетелей Иеговы" в России признали экстремистами. У религиозной организации регулярно возникали проблемы с законом - от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений к штрафам за хранение экстремистских материалов.