В России отреагировали на решение суда в Гааге

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге посчитал требования Украины о введении временных мер против Российской Федерации по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма "безосновательными".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России в Facebook.

"Суд без голосования признал, что претензии Украины к России по МКБФТ безосновательны и, соответственно, условия для введения временных мер отсутствуют", - говорится в сообщении.

Кроме того, российский МИД отмечает, что суд ООН не поддержал заявления Украины о статусе Крыма и "счел его не имеющим отношения к сути разбирательства".

"Важно, что суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства", - говорится в заявлении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Гаагский суд вынес предварительное решение по иску Украины против Российской Федерации, и предписал России на территории аннексированного Крыма разрешить работу Меджлиса и вернуть обучение на украинском языке для этнических украинцев.

В свою очередь МИД Украины расценил решение суда ООН как победу.

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль рассказала, что Украина положительно оценивает вынесенное Международным судом ООН в Гааге промежуточное решение по иску "Украина против РФ".