В России отреагировали на выдворение Нерсесьян: говорят, что пропагандистка покидала Украину пешком

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что официальный Киев продолжает политику "препятствования деятельности СМИ и методично пополняет список иностранных журналистов, которым запрещен въезд на территорию Украины". По их словам, это прежде всего касается российских медиа.

Об этом сообщает УНИАН, которая получила текст заявления видомтсва о выдворении журналистки Тамары Нерсесьян.

"14 августа в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали корреспонденту ВГТРК Тамару Нерсесьян, которую после многочасового допроса поздно ночью доставили к российско-украинской границе и заставили пешком покинуть территорию страны", - отметили в российском министерстве.

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Поэтому, дипломаты выразили возмущение "грубым нарушением прав российских журналистов".

"Требуем от официального Киева неукоснительного соблюдения международных обязательств в сфере свободы СМИ и обеспечения их безопасности", - отметили они в документе, которым владеет информационное агентство.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что официальный Киев продолжает политику "препятствования деятельности СМИ и методично пополняет список иностранных журналистов, которым запрещен въезд на территорию Украины".

"СБУ квалифицировала репортажи Тамары Нерсесьян как угрозу безопасности и территориальной целостности Украины. Показательно, что это не первый случай депортации работников СМИ под таким предлогом. Ранее, в июле, СБУ выдворила из страны журналистку телеканалов" Россия 1 "и" Россия 24 "Марию Князеву ", - добавляют представители МИД РФ.

Также ведомство призвало представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ "обратить внимание на политику украинских властей в отношении представителей средств массовой информации и дать принципиальную оценку ее действиям".

Напомним, ранее на одном из пропагандистских телеканалов продемонстрировали 4-минутный сюжет о фестивале "Бандерштат", который отгремел в Луцке. Автор сюжета Тамара Нерсесьян назвала мероприятие местом, где пропагандируют неонацизм и учатся разбирать оружие.

15 августа стало известно, что за такое откровенное искажение события СБУ выдворила пропагандистску. Кроме того, она попала в список тех, кому запрещен въезд в Украину.