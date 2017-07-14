В России задержали директора компании, связанной с поставкой турбин в Крым

ФСБ России задержала 13 июля в Санкт-Петербурге директора компании "Силовые машины" Романа Филиппова по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщают российские информагентства, цитируя анонимные источники.

Компанию "Силовые машины" контролирует российский олигарх Алексей Мордашов. "Силовые машины" имеют совместное предприятие с немецкой компанией Siemens, которая оказалась в затруднительной ситуации из-за запрещенной санкциями поставки ее турбин в аннексированный Крым.

Сейчас неясно, связано ли задержание Филиппова с вопросами относительно Крыма. После обысков на рабочем месте и в доме силовики отпустили Филиппова под подписку о невыезде.

Компания "Силовые машины" и представитель Мордашова отказались комментировать задержание. Сам Филиппов не был доступен для комментариев 13 июля.

Немецкая компания Siemens заключила контракт на поставку турбин для проекта в Краснодарском крае, что через Керченский пролив граничит с оккупированным Крымом. Недавно агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере две, а, возможно, и все четыре предусмотренные настоящим контрактом турбины доставлены в Крым в обход европейских санкций против России.