В российском Омске умер уже второй врач из больницы, где спасали Навального

больнице скорой медицинской помощи No1. Именно туда сразу после отравления был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный.

С начала 2021 года в этом лечебном заведении скончалось уже двое медиков.

Как сообщили на сайте медучреждения, Агишева не стало 26 марта, ему было 63 года. В декабре он якобы перенес инсульт и не смог после него восстановиться.

Травматологом Агишев проработал 39 лет, 30 из них - в больнице неотложной помощи. Профильное отделение он возглавил в 2001 году. Кроме того, умерший медик был заслуженным врачом России.

Как пишет "Тайга. Инфо", в феврале 2021 года в Омской БСМП No1 также умер заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин. Ему было 56 лет.

Под руководством Максимишина создавались методики по лечению пациентов с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии. Все, что стало известно о смерти этого врача, - это лишь то, что умер он не от коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL:

20 августа в Омске (РФ) экстренно сел самолет, на борту которого находился Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. В результате оппозиционер впал в кому.

Главный врач больницы в Омске заявил, что Навальный нетранспортабелен, так как его состояние нестабильное. Из-за этого политика в течение нескольких дней не могли вывезти на лечение в Германию.

В итоге Навального все же отправили в клинику "Шарите". В середине сентября его выписали оттуда.

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