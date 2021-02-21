В ЄС готують нові санкції проти Росії через справу Навального

Європейський Союз готується ввести нові санкції проти російської влади через судовий процес, в результаті якого опозиційному політику Олексію Навальному умовний термін покарання був замінений на реальний. Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ, повідомляє DW, пише УНН.За словами політика, це має відбудеться під час зустрічі глав дипломатичних відомств країн ЄС у понеділок, 22 лютого.

"Ми будемо обговорювати на Раді з закордонних справ належну реакцію щодо справи Навального", - зазначив Шалленберґ.

Ймовірно, санкції торкнуться фізичних осіб та організацій. Нові обмежувальні заходи мають бути "політично продуманими та юридично ґрунтовними".

Санкції будуть запроваджені за допомогою нового санкційного механізму ЄС, що має на меті покарання порушників прав людини.

Шалленберґ очікує на "широку більшість" в підтримці санкцій серед 27 країн- членів Євросоюзу.

"Просто коментувати те, що відбувається у Росії, стоячи осторонь, та погрожувати санкціями не достатньо", - зазначив міністр.

Повідомляється, що деякі особи скористалися юридичними механізмами для того, аби викреслити себе із санкційних списків ЄС через брак необхідних доказів.

2 лютого суд змінив Навальному умовне покарання у справі "Ів Роше" на реальний термін, призначивши йому 3,5 року колонії загального режиму (з урахуванням терміну під домашнім арештом він мав провести в колонії два роки вісім місяців).

У середу, 17 лютого, ЄСПЛ ухвалив, що російська влада повинна негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального відповідно до правила 39 Регламенту суду - про застосування забезпечувальних заходів.

Голова Мін'юсту РФ Костянтин Чуйченко вимогу ЄСПЛ назвав необгрунтованою, неправомірною, а також свідомо неможливою.

Вранці в суботу 20 лютого Мосміськсуд залишив у силі рішення суду першої інстанції замінити російському оопозіціонному політику Олексію Навальному умовний термін позбавлення волі на реальний по справі "Ів Роше", при цьому зарахувавши в термін час, проведений ним під домашнім арештом.

Другий вирок

Мировий суд Бабушкінського району Москви визнав російського опозиціонера Олексія Навального винним у наклепі на адресу ветерана Другої світової війни Гната Артеменка і призначив йому штраф у розмірі 850 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.