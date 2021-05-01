В ЄС зявили про готовність відповісти на нові санкції Росії

У Європейському Союзі відреагували на рішення російської влади заборонити в'їзд вісьмом громадянам країн-членів ЄС.

У спільній заяві голови Європейської Ради Шарля Мішеля, президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та голови Європарламенту Давіда Сассолі цей крок "найрішучіше" засуджується, пише DW.

"Цей крок є неприйнятним, не має жодного правового виправдання та цілком необґрунтований/ Він спрямований проти Європейського Союзу, а не лише окремих осіб, щодо яких запроваджено заборону", - сказано у заяві.

Також у ЄС вважають, що такі дії свідчать про обрання Росією курсу на конфронтацію з ЄС замість домовленостей щодо зміни "негативної траєкторії у наших двосторонніх відносинах".

"ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у якості реакції на рішення російської влади", - додали у заяві.Що цьому передувало

30 квітня Росія заборонила в'їзд главі Європарламенту, прокурору Берліна і ще шести громадянам ЄС. Такі заходи є відповіддю на запроваджені 2 і 22 березня цього року Радою ЄС санкції стосовно шести російських громадян.