В Швейцарии уВ Швейцарии умер король Румынии Михай Iмер король Румынии Михай I

Король Румынии Михай I умер в своей частной резиденции в Швейцарии в возрасте 96 лет. Об этом сообщает Укринформ.

Представители Королевского дома Румынии отметили, что траурная церемония прощания с королем состоится сначала в Почетном зале замка Пелеш, а затем в Тронном зале Королевского дворца в центре румынской столицы.

Король будет похоронен в Кафедральном королевском соборе в уезде Арджеш.

Михай I родился 25 октября 1921 года в румынском городе Синая. Царствовал в Румынии с 1927 по 1930 годы и с 1940 по 1947 годы.

После прихода к власти коммунистов королевская семья была вынуждена эмигрировать в Швейцарию, а вернулась в страну лишь в 1992 году после падения коммунистического режима.

Последние годы король страдал тяжелой формой лейкемии.