В США представили проект закона о противодействии враждебным действиям РФ

В Палате представителей Конгресса США представили проект "Закона 2017 года о противодействии российским враждебным действиям" - зеркальную версию сенатского законопроекта. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Так, документ предусматривает, в частности, предоставление обязывающей силы санкциям, введенным исполнительными указами президента США против РФ за кибер-вмешательства в американские выборы 2016, а также попытку аннексии Крыма и военные действия на Донбассе.

Кроме того, важным является положение документа о том, что ни одно государственное учреждение США не должно прибегать к действиям или оказанию помощи, которые бы признавали, или могли быть трактованы как признание де- юре или де-факто суверенитета РФ над Крымом.

Сообщается, что любое облегчение санкций против РФ будет зависеть от признания правительством РФ суверенитета Украины над Крымом, а также от своевременного, полного и доказанного выполнения ею Минских договоренностей, особенно в части, касающейся восстановления Украиной контроля за всей восточной государственной границей с РФ в зоне конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект, который предусматривает введение новых санкций в отношении РФ в ответ на "кибератаки и другие агрессивные действия".