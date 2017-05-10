В Вашингтоне объявили тревогу из-за обвала тоннеля хранилища радиоактивных веществ

10 мая 2017, 00:54
 В мире Источник: Телеканал новин "24"

Тоннель обрушился на территории комплекса, который сейчас выведен из эксплуатации.

В Вашингтоне в Хенфордском комплексе по хранению радиоактивных материалов объявлена тревога в связи с обрушением тоннеля, пишет BNO News.

По данным издания, часть рабочих комплекса были эвакуированы, остальным приказано укрыться в ближайшем убежище. Представители власти утверждают, что угрозы утечки радиоактивных веществ нет, однако может произойти проседание грунта над тоннелем.

Других подробностей инцидента пока не сообщается.

Источник: Телеканал новин "24"
 
 
 