В Вашингтоне объявили тревогу из-за обвала тоннеля хранилища радиоактивных веществ

Тоннель обрушился на территории комплекса, который сейчас выведен из эксплуатации.

В Вашингтоне в Хенфордском комплексе по хранению радиоактивных материалов объявлена тревога в связи с обрушением тоннеля, пишет BNO News.

По данным издания, часть рабочих комплекса были эвакуированы, остальным приказано укрыться в ближайшем убежище. Представители власти утверждают, что угрозы утечки радиоактивных веществ нет, однако может произойти проседание грунта над тоннелем.

Других подробностей инцидента пока не сообщается.