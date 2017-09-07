Военные учения "Запад-2017" не представляют угрозы, - Столтенберг

Представители НАТО считают, что военные учения "Запад-2017" не представляют угрозы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Эстонию, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, он не видит "неминуемой угрозы" от предстоящих совместных российско-белорусских учений, однако в НАТО все равно будут пристально наблюдать за ними.

Столтенбкрг подчеркнул, что присутствие сил Нато в Эстонии дает четкий сигнал, что "нападение на одного члена повлечет за собой ответ всего союза".

Он добавил, что Кремль все равно недостаточно открыт относительно этих учений, что не соответствует международным стандартам.

Напомним, НАТО направит трех своих представителей наблюдать за ходом российско-белорусских военных учений "Запад-2017".