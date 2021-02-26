ВООЗ - проти паспортів вакцинації для міжнародних поїздок

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє, що сертифікати вакцинації від COVID-19 не слід використовувати для закордонних поїздок, оскільки існують «важливі невідомі» щодо того, наскільки ефективними є вакцини для захисту людства від поширення коронавірусу. Про це піше Daily Mail.

У ВООЗ вважають, що люди, які пройшли щеплення від коронавірусу, не повинні мати можливості обходити обмеження на поїздки, спрямовані на стримування поширення вірусу.

"Зараз позиція ВООЗ полягає в тому, що національні органи влади та транспортні оператори не повинні впроваджувати вимогу наявності свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 для міжнародних поїздок як умову в'їзду або виїзду", - йдеться у заяві ВООЗ.(…)

У документі ВООЗ також говориться: «'Національна влада повинна вибирати заходи громадської охорони здоров'я, які в найменшій мірі обмежують свободу пересування людини».