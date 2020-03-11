Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге.

Как отметил Гебреисус, ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в мире.

"ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что COVID19 можно охарактеризовать как пандемию", - заявил глава ВОЗ.

Отметим, пандемия - это сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны и сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения "свиного гриппа" N1H1.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/aPFXT3ex5y

- World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020



