Європі загрожує дефіцит газу взимку - Держдепартамент США

Європі загрожує дефіцит газу найближчої зими через низькі запаси в сховищах і загрозу скорочення постачання. Про це FT повідомив старший радник Держсекретаря США Амос Хохштайн.

"Якщо до січня і лютого настане справжня холодна зима, у вас можуть закінчитися запаси. І це мене турбує. Мова йде не тільки про якісь геополітичні ігри. На кону життя людей", – заявив Хохштайн.

Старший радник додав, що Росія "недоукомплектувала ринок проти її традиційного постачання" і зіграла роль у тому, що ціни на газ у Європі досягли рекордних $700 за 1000 кубометрів.

Хохштайн зазначив, що Росія використовувала газ як зброю протягом багатьох років.

13 вересня вартість жовтневих ф'ючерсів на газ TTF на біржі Ice Futures сягнула рекордних $730 за тисячу кубометрів.

7 вересня Оператор ГТС України повідомив, що Газпром відмовився бронювати додаткові транзитні потужності, що призведе до скорочення транзиту газу в Європу. За даними Оператора ГТС України, транзит російського газу через Україну в ЄС із початку року склав 29,46 млрд кубометрів. Це на 15,3% менше, ніж за січень-серпень 2020-го. У Міненерго прогнозували, що в разі часткового запуску Північного потоку-2 транзит газу може обвалитися втричі.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко вважає, що рекордне зростання спотових цін на газ у Європі пов'язане з обмеженням постачання з боку Газпрому. За його словами, представники ЄС повинні домогтися розблокування доступу інших підприємств до транзиту через Україну і постачання газу з Центральної Азії.



