Выборы во Франции: подсчитаны почти все голоса, лидирует Макрон

Ранним утром в понедельник, 24 апреля, во Франции подсчитаны почти все избирательные бюллетени в первом туре голосования за президента республики. Об этом сообщает DW, ссылаясь на данные МВД.

Так, центрист Эмманюэль Макрон набирает 23,82% голосов. При этом правая популистка Марин Ле Пен - 21,58%.

Консерватор Франсуа Фийон набрал 19,96%, а Жан-Люк Меленшон - 19,49% голосов.

Как сообщалось ранее, после оглашения первых результатов первого тура выборов, экс-министр экономики Макрон заявил, что французы "сегодня однозначно перевернули страницу во французской политической жизни". Он отметил, что избиратели выразили свое стремление к переменам. Его политическая сила, сказал Макрон, стремится закрепить этот успех и на парламентских выборах.

В свою очередь руководитель предвыборного штаба Ле Пен Давид Рашлинь заявил, что второй тур выборов президента станет "референдумом за или против глобализации". Депутат от "НФ" Марион Марешаль-Ле Пен, племянница главы партии, назвала выход политика во второй тур выборов президента "исторической победой патриотов".

Напомним, по прогнозам аналитиков, во втором туре президентских выборов во Франции победит Макрон.