За попыткой организовать переворот в Черногории стоит РФ, - СМИ

За. попыткой прошлогоднего переворота в Черногории стоят российские власти. Об этом, со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве, сообщила Sunday Telegraph, передает агентство Reuters.

В материале говорится, что британскими и американскими спецслужбами "собраны доказательства" о причастности России к заговору.

Представитель британского МИД, комментируя публикацию газеты, заявила, что спецслужбами Черногории установлено, что в подготовке заговора подозреваются "российские националисты".

О "российских националистах", которые к тому же планировали убийство премьер-министра Мило Джукановича ранее говорил и специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич, который занимается расследованием обстоятельств попытки срыва прошлогодних парламентских выборов в стране.

Напомним, в Черногории задержали подозреваемых в попытке государственного переворота.