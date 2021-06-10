Ізраїль першим у світі ввів заборону на торгівлю натуральним хутром

Ізраїль став першою в світі країною, яка заборонила торгівлю натуральним хутром. Заборона набуде чинності через шість місяців.

Про це заявила міністр охорони навколишнього середовища Гіла Гамліель, передає The Jerusalem Post.

"Хутряна промисловість є причиною загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі і заподіює невимовну жорстокість і страждання. Використання шкіри та хутра дикої природи в модній індустрії аморально і, звичайно ж, зайве. Шуби з хутра тварин не можуть виправдати індустрію жорстоких вбивств", - зазначила вона.

Повідомляється, що відповідний закон набуде чинності через півроку. Неурядова організація із захисту прав тварин Animals Now вже привітала рішення Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше в 2019 році стало відомо, що британська королева Єлизавета II відмовилася від одягу з натурального хутра на тлі критики зоозахисників.

До цього відомий італійський модний будинок Armani припинив використовувати в своїх колекціях натуральне хутро. Таким чином, колекції з сезону 2016- 2017 років випускалися вже з альтернативних матеріалів.