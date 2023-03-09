Держдеп - про підрив Nord Stream: Ми не коментуємо жодних повідомлень ЗМІ

Держдепартамент США не може офіційно підтвердити інформацію, поширену низкою ЗМІ про те, ніби підрив російського газогону Nord Stream могли здійснити "проукраїнські групи".

З такою заявою виступив на брифінгу у Вашингтоні речник Держдепу Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

"З приводу всіх цих повідомлень - я не можу їх підтвердити", - сказав він.

Прайс нагадав, що інформація у ЗМІ базувалася на оцінках неназваних джерел, які не можуть висловлюватися від імені уряду Сполучених Штатів.

"Наша позиція залишається послідовною: троє наших європейських партнерів - німці, шведи й данці - проводять активне розслідування, воно триває. І як завжди, коли справа стосується поточних розслідувань, ми чекаємо їх завершення, перш ніж давати будь-які коментарі", - зазначив представник американського відомства.

Він уточнив, що нічого не спростовує та не виключає: "Я просто кажу, що ми не підтверджуємо, ми не коментуємо деталей жодного з повідомлень".

У вівторок низка ЗМІ, зокрема німецьких, оприлюднили матеріали про нібито причетність якихось "проукраїнських груп" до вибухів на газогоні Nord Stream у Балтійському морі.

Коментуючи ці повідомлення, міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна не має відношення до згаданих інцидентів.