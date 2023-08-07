Допомога Україні від США сягнула понад $66 млрд - WP

Від початку повномасштабного вторгнення росії Сполучені Штати вже виділили Україні понад $66 млрд допомоги, більша частина якої - військова підтримка. Це більше, ніж Вашингтон виділяє на допомогу будь-якій іншій країні.

Про це повідомляє Washington Post.

Востаннє США виділяли допомогу Україні 25 липня - $400 млн, зокрема на боєприпаси до систем Patriot, NASAMS і HIMARS. Це був 43-й пакет допомоги від початку великої війни.

Загалом Вашингтон виділив Україні вже $66,2 млрд, із яких на військову допомогу пішло понад 65%, а саме $43,1 млрд. Їх, за даними WP, розподілили так: $23,5 млрд - безпосередньо на зброю та спорядження; $18 млрд - на іншу безпекову допомогу (навчання, консультації, матеріально- технічне забезпечення та обладнання через Ініціативу сприяння безпеці України); $1,5 млрд - на гранти та позики для інших країн на закупівлю озброєння та техніки.

Загальне фінансування США для України включає, окрім зброї, також медичне приладдя, генератори, засоби для відновлення тощо. Експерти вважають цю суму величезною інвестицією в союзника, якої не було принаймні із часів Другої світової війни.

Якщо порівняти з підтримкою Вашингтоном інших країн, то прихильність Україні є "винятковою", вважає WP. Так, фінансування Києва в період 2022- 2023 років значно перевищило підтримку інших союзників США, включно з Ізраїлем ($8,6 млрд), Йорданією ($3,3 млрд) та Єгиптом ($2,9 млрд), які були найбільшими одержувачами допомоги Вашингтона.

Водночас підтримка України є невеликою сумою, якщо порівняти її з усім оборонним бюджетом США, що становить1,77 трлн доларів.

Також, хоч Сполучені Штати є головним донором України, вони виділяють для допомоги набагато менший відсоток свого ВВП, ніж інші країни - 0,33%. Для порівняння, Естонія виділяє Україні 1,26% свого ВВП, Латвія - 1,09%, Литва - 0,95%, Польща - 0,68%.

Громадське телебачення