Ключові заяви світових лідерів на Мюнхенської конференції з питань безпеки

У Німеччині 17 лютого, відкрилася 59-та Мюнхенська конференція з питань безпеки. Вже багато років цей захід є головним для європейських країн для обговорення зовнішньої політики та політики безпеки. Цього року головною темою конференції є війна Росії проти України. Ключові заяви світових лідерів

Президент України Володимир Зеленський

Давид проти Голіафа

Зеленський провів паралелі з біблійними персонажами: "Давид сьогодні - це всі ми, він - це весь вільний світ, це кожен, хто не має альтернативи боротьбі з тими, хто прийшов зруйнувати наше життя. Бути Давидом - це боротися, і ми боремося".

"Російський Голіаф вже почав втрачати землю під своїми ногами... Ми бачили це минулого року, і він точно впаде цього року, й ми можемо повалити його разом, так само як це зробив Давид. Ми можемо впевнитися у тому, що немає альтернативи нашій перемозі".

Про Донбас

Зеленський вважає, що після цієї війни на Донбасі не залишиться нічого живого.

"Як вони там воюють? Щодня б'ють артилерією по цивільних будинках, абсолютно невипадково, все руйнують, для того, щоб люди виходили, вибігали, й потім туди намагаються зайти. Ось що вони роблять на Донбасі. Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде. Я зараз і про людей, і про інфраструктуру".

Про Гітлера

Президент вважає, що російське військово-політичне керівництво у війні в Україні діє так само, як Адольф Гітлер за часів Другої світової війни.

"Так само діяв Гітлер під час Другої світової війни. Сюрпризів тут ніяких немає. Ми розуміємо, що вони роблять. Якщо будемо встигати з партнерами бути більш потужними - деокупуємо раніше. Якщо уповільнений буде процес - є ризики руйнації всього Донбасу, але всеодно потім ми все деокупуємо. Але я думаю про людей, хотілось би раніше мати підтримку, щоб зберегти максимум людей і це найважливіше".

Про Путіна

Зеленський переконаний, що президент РФ Володимир Путін сподівається на уповільнення підтримки України її міжнародними партнерами. Причому він розраховує, що припинення підтримки стосуватиметься не тільки озброєння, але й фінансів і політики.

"Він (Путін, - ред.) зрозумів, що та швидкість, з якою ми з вами почали працювати, що вона впливає на нашу перемогу, а значить на його програш. Його програш на полі бою - це його програш всередині його держави. Ось чого він боїться - втратити себе в своїй державі".

Про Білорусь

Президент України переконаний, що РФ все одно буде намагатися залучити Білорусь до прямого вступу у війну проти нашої крахни попри небажання білорусів воювати.

"Це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка, тому що одна справа, коли з їх території, з деяких аеропортів летить авіація чи ракети. Вони були під контролем Росії. Це одна справа. А інша справа, якщо ти свідомо йдеш в наступ і приєднуєшся до російських терористів, ти в цей момент стаєш терористом і робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна".

Президент Франції Емануель Макрон

Про мирні переговори з Росією

Макрон переконаний, що мирні переговори з РФ неможливі.

"Зараз час діалогу не настав, тому що Росія обирає війну, обирає ескалацію війни. Росія вирішила атакувати цивільні об'єкти інфраструктури та вчиняти військові злочини. Відповідно, Росія не може і не виграє цю війну. Її напад має завершитися поразкою".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Україна повинна отримати якнайшвидше якомога більше танків. Шольц наголосив, що Німеччина допоможе союзникам надаючи їм логістику, поповнюючи запаси і навчаючи українських солдатів.

"Для мене це приклад того, якого лідерства люди можуть очікувати від Німеччини".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

"Війна - не просто європейський конфлікт. Вона має наслідки далеко за межами континенту, впливає на постачання зерна, ціни на енергоносії та інфляцію у світі".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Рютте наголосив, що перша партія бойових танків Leopard-1A5, які закуповують для України Нідерланди, Данія та Німеччина, буде доставлена якомога швидше.

"Як тільки перша партія (танків "Леопард" - ред.) буде боєготова, вона буде доставлена в Україну, ми хочемо зробити це якомога швидше. Нідерланди готові прийняти новий трибунал для розгляду справи про вторгнення Росії в Україну, для цього потрібна додаткова підтримка".

Мюнхенська конференція була заснована в 1962 році як "засідання представників оборонних відомств" країн - членів Північноатлантичного альянсу (НАТО). З кінця 1990-х років у ній беруть участь політики та військові із держав Центральної та Східної Європи. На самому форумі не ухвалюються рішення, але на полях традиційно відбуваються двосторонні зустрічі.

За матеріалами Ukraine World News



