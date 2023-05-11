Конфісковані США гроші олігарха Малофєєва почали надсилати на відновлення України

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд наказав використати для відновлення України першу частину конфіскованих Вашингтоном активів російського "православного олігарха" Костянтина Малофєєва, передає Reuters.

Агентство нагадує, що минулого року Мін'юст США звинуватив Малофєєва у порушенні режиму санкцій, запроваджених проти Росії після вторгнення в Україну. Зокрема, американська влада вважає, що бізнесмен фінансував пропаганду сепаратизму в анексованому Москвою Криму.

На той час Гарланд заявив про конфіскацію "мільйонів доларів на рахунках американських фінансових інституцій, пов'язаних із порушеннями санкцій з боку Малофєєва".

У лютому цього року Гарланд схвалив використання заарештованих коштів на відновлення України.

Про яку саме суму йдеться, американська влада не уточнює.

Власник телеканалу "Царгород" Костянтин Малофєєв перебуває під американськими санкціями з 2014 року. Україна, країни ЄС, США та Канада підозрюють Малофєєва у співучасті в анексії Криму та розпалюванні збройного конфлікту на сході України.

Сам він ці звинувачення відкидає та наполягає, що займався лише гуманітарною допомогою Криму та південному сходу України. В інтерв'ю Бі-бі- сі він сказав, що справді міг відіграти важливу роль - але лише у духовному розумінні.

У квітні 2022 року США звинуватили бізнесмена у спробі обійти ці санкції. У лютому 2023 року американський суд дозволив прокуратурі конфіскувати активи Малофєєва.

ІА "Центр новин"