Кремль робить ставку на посилення Росгвардії на випадок внутрішніх потрясінь - британська розвідка

Російська влада посилює міць Росгвардії, розраховуючи на її роль у випадку заколотів та інших внутрішніх потрясінь, які можуть статися на тлі війни в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначають в установі, 4 серпня 2023 року президент Путін підписав закон, який дозволить оснастити Росгвардію важким озброєнням.

"Розгалужена організація, яка налічує до 200 000 військовослужбовців на передовій, Росгвардія була створена в сучасному вигляді в 2016 році і очолюється колишнім охоронцем Путіна Віктором Золотовим. Рішення посилити сили було прийнято після невдалого заколоту Вагнера в червні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому попри твердження Золотова, що його сили "відмінно" показали себе під час заколоту, немає жодних доказів того, що Росгвардія здійснила якісь ефективні дії проти "Вагнера". Водночас вона була створена для придушення саме таких загроз внутрішній безпеці.

"Оскільки Золотов раніше припускав, що важка техніка повинна включати артилерію та ударні вертольоти, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ресурси для Росгвардії як однієї з ключових організацій для забезпечення безпеки режиму", - зазначають в міністерстві.

Суспільне Новини