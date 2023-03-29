Радбез ООН обговорить наміри Путіна розмістити в білорусі ядерну зброю

Рада Безпеки ООН проведе у п'ятницю, 31 березня, засідання для обговорення погроз президента рф володимира путіна розмістити ядерну зброю на території білорусі.

Про це кореспондентові "Укрінформу" повідомили у секретаріаті Радбезу.

У порядку денному цей пункт сформульовано як "загроза міжнародному миру та безпеці".

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом). Очікується, що участь у ньому візьме українська делегація.

П'ятниця - останній день березня, місяця, протягом якого в Радбезі головує Мозамбік. З 1 квітня головування переходить до росії, яка займає в РБ місце срср.

Днями під час інтерв'ю одному з пропагандистських російських ЗМІ, міжнародний злочинець володимир путін заявив, що 1 липня 2023 року росія закінчує будівництво у білорусі спеціального сховища для тактичної ядерної зброї. Також за його словами, росія вже передала білорусі комплекси "Іскандер", які можуть бути носієм ядерної зброї.

У відповідь глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що ядерна зброя рф у білорусі буде загрожувати безпеці ЄС. У разі такого кроку на державу-аресора будуть накладені нові санкції.

У Німеччині назвали оголошені путіним плани розмістити ядерну зброю у білорусі "черговою спробою залякування".

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