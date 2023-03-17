Суд в Гаазі видав міжнародні ордери на арешт Путіна

Палата Міжнародного кримінального суду в Гаазі 17 березня видала міжнародні ордери на арешт президента РФ Владіміра Путіна через певні воєнні злочини в ході війни проти України, повідомила пресслужба МКС.

Також судді постановили арештувати уповноважену з прав дитини держави- агресора Марію Львову-Бєлову.

Наразі обох звинувачують у депортації українських дітей і незаконному їх вивезенні з тимчасово окупованих територій нашої держави в Росію "щонайменше від 24 лютого 2022 року". Їм інкримінують порушення статей 8(2)(a)(vii) і 8(2)(b)(viii) Римського статуту.

Як зазначається Міжнародний кримінальний суд має "обгрунтовані підстави" вважати, що Путін і Львова-Бєлова несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вчинення цих злочинів прямо чи через інших людей.

Російського президента також звинувачують у неспроможності належно проконтролювати підлеглих цивільних і військових, які організували чи дозволили організувати депортацію неповнолітніх з України.

"Ордери є таємними з метою захисту потерпілих і свідків, а також забезпечення розслідування. Проте, пам'ятаючи про те, що зазначені дії тривають, і що обізнаність громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів, Палата вважає, що в інтересах правосуддя дозволити публічно оприлюднити ордери, імена підозрюваних, злочини, за які видано ордери, і види відповідальності", - пояснили в МКС.