Україна й Молдова долучаться до зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу в понеділок

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його молдовський колега зустрінуться з європейськими главами МЗС на полях засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, що відбудеться у понеділок 20 лютого.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Зустріч Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн Євросоюзу розпочнеться о 9:30 у Брюсселі, головуватиме на ній високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Рада обміняється думками щодо російської агресії проти України, після спершу неформального спілкування з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - зазначають в анонсі.

Крім того, обговорять ситуацію в Афганістані, Ірані, а також дипломатичні зусилля у сфері енергетики та протидії змінам клімату.

Під час робочого обіду європейські міністри обміняються думками з віцепрем'єром і міністром закордонних справ Молдови Ніку Попеску.