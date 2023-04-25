Єврокомісія не змогла домовитися з 5 країнами ЄС щодо імпорту зерна з України

Третій раунд переговорів заступника голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та комісара з сільського господарства Януша Войцеховського з міністрами сільського господарства Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини завершився провалом. Обговорення продовжуються на технічному рівні.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що Європейська комісія запропонувала "конструктивний та науково обґрунтований підхід". Він передбачає, що країни мають надати докази у вигляді статистики, щоб обґрунтувати свої вимоги та дозволити ЄК розглянути їх.

Єврокомісія також повідомила міністрам, що оголошена нещодавно підтримка європейських аграріїв залежить від зняття заборон на імпорт. У відповідь на заклики розширити перелік заборонених для ввезення товарів Валдіса Домбровскіса заявив про готовність проводити захисні розслідування. Вони могли б призводити до припинення імпорту.

У виданні зазначають, що Єврокомісію починає дратувати додавання до списку дедалі більшої кількості продуктів. Відомство погодилося на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, що вже було безпрецедентним рішенням.

Нагадаємо, що Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) запропонувала Євросоюзу допомогу у розв'язанні питання українського зерна. Зокрема, вони хочуть доставити надлишок агропродукції в країни, які найбільше її потребують.

Водночас "Укрзалізниця" відновила перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт залізничним транспортом для транзиту через територію Польщі. Транзит був припинений 15 травня, коли Варшава заборонила імпорт та транзит зерна з України.

Kyiv Media