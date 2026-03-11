Європарламент закликав Угорщину відмовитися від блокування переговорів про вступ України до ЄС

Європарламент наголошує на необхідності швидкого відкриття переговорних кластерів з Україною та закликає уряд Угорщини утриматися від подальшого блокування переговорів про розширення Євросоюзу, зволікання з яким створює стратегічні ризики для безпеки всієї Європи.

Про це йдеться у звіті щодо стратегії розширення ЄС, ухваленому Європарламентом у середу, 11 березня, у Страсбурзі 385 голосами "за", 147 "проти" (98 - "утрималися"), передає кореспондент Укрінформу.

Європарламент "закликає до якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів з Україною та Молдовою і закликає уряд Угорщини утриматися від подальшого блокування переговорів", - йдеться в тексті, підготовленому комітетом із закордонних справ.

Також відзначено вражаючу стійкість України та її відданість європейському шляху попри агресивну війну Росії, а також зусилля Молдови на її шляху до вступу в ЄС, зокрема, успішне завершення скринінгу попри постійні гібридні загрози.

Водночас депутати шкодують, що Рада ЄС не змогла досягти згоди щодо використання заморожених російських активів. У документі підкреслюється, що розширення залишається процесом, заснованим на заслугах кожної країни- кандидата.

"Незворотний прогрес у сфері верховенства права, демократії та фундаментальних цінностей є ключовою умовою вступу, а темпи просування кожної держави залежать від якості проведених реформ", - йдеться в тексті.

Там також повторюється заклик посилити спроможність ЄС діяти "шляхом запровадження голосування кваліфікованою більшістю у сферах, що стосуються процесу приєднання" та скасувати вимогу одностайності на проміжних етапах процесу, зокрема, під час ухвалення рішень про відкриття та закриття окремих переговорних кластерів і глав.

Майбутнє України, як і Молдови та країн Західних Балкан в ЄС, оскільки "застій у процесі розширення створив вакуум, відкривши простір для Росії, Китаю та інших шкідливих гравців". Росію названо країною, яка прагне загальмувати процес вступу та створює загрозу безпеці - через незаконну окупацію частин території країн-кандидатів та гібридні атаки.

"Розширення є стратегічною відповіддю на нову геополітичну реальність та інвестицією виняткової важливості для безпеки й стабільності ЄС в умовах повномасштабної агресивної війни Росії проти України, повторних порушень кордонів, гібридних атак та інших ворожих дій проти сусідів", - підкреслюється в тексті.

Серед аргументів на користь членства України в ЄС автори згадують суспільну підтримку всередині самого Союзу: за даними Євробарометра, 56% громадян ЄС підтримують подальше розширення, а Україна є найбільш підтримуваною країною- кандидатом за умови виконання критеріїв членства.

Як повідомлялось, парламент Угорщини ухвалив резолюцію про відхилення членства України в ЄС.