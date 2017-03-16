Банки с российским госкапиталом имеют обязательства на 36 млрд гривен - НБУ

Банки с российским госкапиталом имеют обязательства на 36 млрд гривен.
Об этом в ходе брифинга сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
По ее данным, санкции инициируются против Проминвестбанка, Сбербанка, ВТБ Банка, БМ Банка и VS Банка.
Эти банки имеют общие обязательства в Украине на 36 млрд гривен: 21 млрд гривен - перед физлицами и 15 млрд гривен - перед юрлицами.
При этом, как отметила Рожкова, кредитный портфель этих банков составляет 150 млрд гривен.
Таким образом, вышеуказанные банки имеют возможность получать средства для дальнейшего выполнения обязательств как перед физ- так и перед юрлицами.
Совет Национальной безопасности и обороны поручил Национальному банку и Службе безопасности Украины проанализировать деятельность украинских банков с российским госкапиталом и ввести санкции в течение суток.
7 марта Сбербанк России заявил о начале обслуживания клиентов с "паспортами" самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".
Тогда же Национальный банк заявил, что намерен инициировать санкции перед Советом национальной безопасности и обороны против дочернего финучреждения Сбербанка.
По материалам Сегодня