Банки с российским госкапиталом имеют обязательства на 36 млрд гривен - НБУ

Банки с российским госкапиталом имеют обязательства на 36 млрд гривен.

Об этом в ходе брифинга сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее данным, санкции инициируются против Проминвестбанка, Сбербанка, ВТБ Банка, БМ Банка и VS Банка.

Эти банки имеют общие обязательства в Украине на 36 млрд гривен: 21 млрд гривен - перед физлицами и 15 млрд гривен - перед юрлицами.

При этом, как отметила Рожкова, кредитный портфель этих банков составляет 150 млрд гривен.

Таким образом, вышеуказанные банки имеют возможность получать средства для дальнейшего выполнения обязательств как перед физ- так и перед юрлицами.

Совет Национальной безопасности и обороны поручил Национальному банку и Службе безопасности Украины проанализировать деятельность украинских банков с российским госкапиталом и ввести санкции в течение суток.

7 марта Сбербанк России заявил о начале обслуживания клиентов с "паспортами" самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Тогда же Национальный банк заявил, что намерен инициировать санкции перед Советом национальной безопасности и обороны против дочернего финучреждения Сбербанка.

По материалам Сегодня