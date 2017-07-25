Последствия крымского кризиса (Handelsblatt)

На уровне правления концерна Siemens в настоящее время доминирует прежде всего одна тема. «Крым, Крым, Крым», — так выразился один менеджер. Афера с четырьмя газовыми турбинами, которые против воли концерна и, пожалуй, в нарушение договора были перенесены с юга России в Крым, угрожает репутации и бизнесу. Даже если Siemens считает себя жертвой криминальных действий, в концерне допускают даже персональные последствия. Так, например, некоторые обвиняют главу представительства в России Дитриха Мёллера (Dietrich Möller) в том, что он слишком долго тянул с этой темой, когда уже появились первые признаки злоупотребления с возможным нарушением санкций. «Надо было скорее поднять тревогу», — говорят критики.

Так, например, Siemens лишь сейчас объявил о решительных действиях. При существующих договорах с подконтрольными государству клиентами в России Siemens приостанавливает поставки оборудования для электростанций. Новый механизм должен обеспечить сохранение контроля Siemens, вплоть до установки систем на месте назначения. «Нет никакого cash and carry», — как выразился один инсайдер. К тому же мюнхенцы отказываются среди прочего от своего миноритарного участия в предприятии сферы обслуживания «Интеравтоматика". Кремль придерживается своей версии — что речь идет о российских турбинах.

Также и депутат Госдумы Михаил Шеремет, член Комитета Госдумы по энергетике и бывший вице-премьер Крыма, сказал: «Это же смешно. Я не знаю, почему столько истерии вокруг этих турбин, которые наша страна технологически производит сама». Он официально заявил, что «поставленные в Крым турбины российского производства, а не немецкого». В России официальные лица намекнули, что объявленные в пятницу концерном Siemens шаги могут причинить ущерб самой компании.

Так, заместитель главы Комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев сказал, что это хороший шанс, чтобы продвинуть вперед «импортозамещение». Об этой стратегии российское руководство заявило после санкций, чтобы сделать отечественные продукты конкурентоспособными по сравнению с до сих импортируемыми. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров заявил, что Siemens много потеряет. В конечном счете этот концерн, по его словам, активно работает в стране на протяжении десятилетий. В последнее время оборот Siemens в России достиг примерно 1,2 миллиарда евро. В промышленных кругах исходят из того, что Siemens в случае необходимости готов пойти на некоторые потери в бизнесе.

После крупнейшего немецкого скандала с взятками в Мюнхене был провозглашен лозунг: «Теперь только чистые сделки». В кругах концерна исключают возможность, что руководство концерна за договор в 100 миллионов евро сознательно рисковало репутацией. «Там, на русской стороне, была большая криминальная энергия», — говорит один инсайдер. Эти договоры, по его словам, однозначны: из России постоянно поступали подтверждения, что эти турбины будут поставлены на Тамань.

По информации издания Wirtschaftswoche, президент России Владимир Путин пообещал правительству Германии, что эти турбины не попадут в Крым. И все же внутри концерна много спорят. В самое решающее время за Россию отвечал бывший председатель Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm). «Но было бы неправильно повесить все это на него», — говорит один бизнес-эксперт. Скорее надо, по его мнению, поспорить насчет действий нынешнего представителя в России Мёллера. На Тамани, мол, были строительные заграждения и таблички, поддерживает Мёллера другой инсайдер. К тому же этот проект приводится во всех энергетических планах российского правительства. Никто не мог предвидеть, что эти турбины попадут в Крым.

«Эти действия представляют собой скандальное нарушение договоров с Siemens, нарушение доверия и правил ЕС», — официально заявляет Siemens. Были предприняты все «возможные меры для предотвращения этого». Так что теперь может наступить ледниковый период между Siemens и подконтрольными государству клиентами в России. «Вероятно, Siemens только на время прекратит поставки оборудования для электростанций, до тех пор пока не будет выяснен этот случай», — сказал первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский. По его словам, Siemens не покинет надолго этот важный рынок.

Аксель Хёпнер, Андре Баллин