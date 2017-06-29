Украинские конструкторы испытали новейший ракетный комплекс "Корсар"

На одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар", разработанного для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает конструкторское бюро "Луч" в Фейсбуке.

"Ракетный комплекс "Корсар", производства КБ "Луч", успешно поразил бронированную цель типа танк на расстоянии более 2000 метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения - в верхней бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины", - отмечается в сообщении.

Результатом испытания стала оценка "отлично".

В КБ "Луч" отметили, что работают над масштабным проектом по оснащению украинских военных современными противотанковыми ракетными комплексами "Стугна" и "Корсар".

По материалам lb.ua