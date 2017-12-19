Die Zeit: Немцы считают безопасными для отпуска лишь пять стран

Излюбленные места отдыха теряют свою привлекательность из-за терактов и конфликтов. Немцы чувствуют себя в безопасности лишь в Европе, но популярность как излюбленное место отдыха немецких туристов теряет даже Испания, пишет Die Zeit.

Как показывают результаты опроса, проведенного институтом исследования рынка GfK по заказу гамбургского Фонда перспективных исследований BAT, безопаснее всего немцы "чувствуют себя в отпуске в Германии, а также в Австрии и Швейцарии. Далее с большим отставанием следуют Италия и скандинавские страны. Лишь каждый второй опрошенный чувствует себя комфортно и уверенно в Испании", передает Die Zeit.

По словам научного руководителя исследования Ульриха Райнгардта, при выборе места отдыха решающим фактором теперь становится безопасность, а не солнце, пляж и море. "Некогда такие любимые места проведения отпуска, как Турция, Египет и Тунис, считают безопасными лишь 5% опрошенных. Особенно рискованными целями путешествий респонденты назвали Украину, Мексику, Россию и Китай", - говорится в статье.

После терактов в Барселоне, угрозы терактов на Мальорке, а также недавних протестов в Каталонии Испания также перестала быть привлекательным местом отдыха для немцев. Кроме того, указывает Райнгардт, "дискуссии о введении туристического налога натолкнули многих немцев на мысль, что они перестали быть желанными гостями в Испании".

Как замечает исследователь, субъективность в оценке безопасности того или иного места отдыха не в последнюю очередь связана с уровнем образования каждого конкретного человека. "Тот, кто обладает формально низким уровнем образования, склонен проявлять настороженность во многих сферах жизни", - передает издание слова Райнгардта.