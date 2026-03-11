Київ відреагував на прибуття "делегації" з Угорщини

Речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий прокоментував заяви Будапешта про направлення "угорської делегації" до Києва з метою розслідувати обставини припинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

"Ця група людей не має офіційного статусу, і не має запланованих офіційних зустрічей на території України, тому називати їх "делегацією" є абсолютно неправильним", - цитує Тихого агенція Reuters. Дипломат зауважив, що на територію України група громадян Угорщини заїхала за загальними правилами. "Будь-яка особа з туристичною метою може в'їхати в Україну з країн

Угорщина планує розслідування щодо трубопроводу "Дружба"

Раніше заступник міністра енергетики Угорщини Габор Чепек заявив про відправку до України делегації для розслідування обставин припинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба". "Уряд створив делегацію, яка, як очікується, проведе розслідування щодо нафтопроводу "Дружба", - сказав він у своєму відеозверненні у Facebook з прикордонного пункту пропуску з Україною.

Чепек переконує, що завдання делегації - оцінити "стан нафтопроводу і створити умови для його поновлення". За його словами, до складу "делегації" входять чотири члени, серед яких є представники Словаччини.

Як повідомлялося, поставки "Дружбою" припинилися після 27 січня через російський обстріл ділянки нафтопроводу. Вимагаючи відновлення транзиту, Угорщина, серед іншого, заблокувала в ЄС виділення Україні 90 мільярдів євро позики.