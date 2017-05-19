Госдеп не высказывал официальной позиции относительно запрета российских сайтов в Украине

Госдеп США уточнил, что не делал официальных заявлений относительно запрета российских соцсетей и электронных сервисов в Украине, а комментарий о ситуации, который был распространен в СМИ, предоставил неназванный представитель администрации.

Об этом говорится в сообщении английской службы "Голоса Америки".

"Государственный департамент США не определял официальной позиции по этому вопросу. Однако представитель США в объяснениях сказал "Голосу Америки", что недавнее решение украинского президента Петра Порошенко ограничить доступ к нескольким популярным российским сайтам, таким, как поисковая система Яндекс, на период трех лет подрывает конституционно признанное Киевом право на свободное выражение мнений", - говорится в сообщении.

Справка Finance.UA: Ранее украинская служба "Голоса Америки" разместила комментарий представителя Госдепа с реакцией на указ Президента Украины о запрете российских соцсетей и отдельных электронных сервисов.

В комментарии речь шла о том, что "свобода слова - ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины".

По материалам Голос Америки