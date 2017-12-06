«Михомайдан» обретает новое дыхание? (Diena, Латвия)

Во вторник украинские власти, наконец, решились взяться за ликвидацию так называемого «Михомайдана». Это проявилось в попытке арестовать лидера и вдохновителя направленных против президента государства Петра Порошенко акций протеста, экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Вначале Службе безопасности Украины удалось задержать политика, который в настоящее время является лицом без гражданства и находится на Украине в непонятном статусе. Вскоре после этого в СМИ появилась информация, что Саакашвили обвиняется в попытке свержения государственной власти и в «сотрудничестве с преступной организацией». Под последними словами подразумевается прием оплаты за дестабилизацию ситуации на Украине от людей, связанных с бывшим президентом страны Виктором Януковичем, что в Киеве считается синонимом получения средств из Москвы. Убедительными эти обвинения не кажутся, потому что антипатии Саакашвили к России широко известны, точно так же, как известны его связи с творцами внешней политики США. Однако другие возможные причины ареста звучали бы еще менее убедительно.

Но как только СМИ начали широко обсуждать дальнейшую судьбу политика, это оказалось напрасным занятием, потому что толпа сторонников окружила автобус, в котором находился Саакашвили, и освободила лидера протестов. В результате достигнут прямо противоположный ожидавшемуся эффект, и в целом малочисленные и не особо опасные для официальной власти акции протеста, которые продолжаются еще с середины октября, внезапно обрели новое дыхание. Хотя возглавляемым Саакашвили протестам очень далеко до размаха предыдущих «майданов», всеобщая политическая апатия на Украине достигла масштабов, когда для смены власти может оказаться вполне достаточно нескольких тысяч энтузиастов, и «Михомайдан», по меньшей мере, теоретически может стать серьезной проблемой как для Порошенко, так и для его ближайших соратников.

Другой вопрос — кто заинтересован и заинтересован ли кто-либо вообще в очередной смене власти на Украине. Как бы ни был заинтересован в приходе к власти Саакашвили (который даже при самом удачном стечении обстоятельств может надеяться только на кресло премьер-министра Украины), ему в любом случае необходима официальная поддержка западных стран во главе с США, которой очевидно нет. Нет также уверенности, что такая поддержка может появиться, потому что в масштабах всего государства популярность Саакашвили находится в пределах статистической погрешности, и против него за редкими исключениями настроена почти вся украинская политическая элита.

В итоге очень вероятной кажется версия, что «Михомайдан» это главным образом инструмент оказания давления на политическую элиту Украины во главе с президентом государства, интересы которой в последнее время начали не совпадать с пожеланиями и интересами западных стран, в особенности в вопросах, касающихся борьбы против коррупции. Не зря Саакашвили с таким энтузиазмом размахивает флагом борьбы с коррупцией. С этой точки зрения вчерашние протесты дали ему нечто большее, чем несколько дополнительных очков. Однако нельзя забывать, что на Украине политическая ситуация может меняться очень стремительно.

Андис Седлениекс