Москва берет сепаратистов на короткий поводок (wPolityce, Польша)

Интересную новость сообщила газета РБК (еще интереснее то, что кто-то во властных кругах решил устроить такую утечку): Следственный комитет Российской Федерации занялся расследованием убийства российского гражданина Артема Булгакова на территории так называемой Луганской Народной Республики. Фигурантом дела стал человек номер два в руководстве «Луганды» — бывший глава Министерства внутренних дел этой самопровозглашенной республики Игорь Корнет.

Булгаков, российский наемник, служивший в охране того же МВД, погиб от пули в 2016 году. Сначала официальная версия гласила, что его убил украинский снайпер, потом стали говорить, что он выстрелил в себя сам при чистке оружия. По неофициальной информации, он поссорился с коллегами, один из них направил на него оружие, Булгаков хотел отвести ствол, но раздался выстрел. Ситуация, конечно, компрометирующая, поэтому неудивительно, что руководство ЛНР старалось ее скрыть. И вдруг российские следователи занялись Корнетом, назвав его человеком, который хотел замять дело, скрывая и само преступление и его виновников.

Конечно, никто не думает, что Москву интересует правопорядок в Донбассе или судьба собственных граждан (тем более что убийство Булгакова не было умышленным и точно не совершалось по заказу какой-то важной персоны). Очевидно, что Кремль собирается использовать эту историю, чтобы взять «на короткий поводок» Игоря Корнета, ставшего ключевой фигурой несколько недель назад после гротескного (но потенциально кровавого) путча, в результате которого власти лишился бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий. Республику возглавил министр госбезопасности Леонид Пасечник, а его правая рука — это как раз Корнет.

Почему бурление в рядах донбасских царьков достойно нескольких строк комментария? Потому, что оно показывает: Кремль решительно берет управление «народными республиками» под свой контроль. Это, впрочем, уже продемонстрировала серия терактов, в результате которых погибли несколько командиров армии «Новороссии» — те, кого можно было подозревать в некоторой самостоятельности. Следствие, в котором фигурантом стал Корнет — шаг в том же направлении.

Все вместе означает, что Кремль хочет получить возможность в любой момент стремительно произвести в Донбассе любой маневр, который будет соответствовать российским интересам. В том числе такой, который мог бы возмутить относительно независимых лидеров сепаратистов. Грядет тотальная ликвидация «народных республик», передача их Украине? Необязательно. Но я могу представить себе, например, что Москва, используя тему реализации Минских соглашений, чтобы создать для Киева безвыходную стратегическую ситуацию, решит — по крайней мере, формально — принять некоторые условия украинского руководства, на которые (даже для вида) не смогут согласиться сепаратисты. России придется жестко держать их в узде, чтобы они не начали сопротивляться в неподходящий момент.

Кремль хочет в какой-то форме «навязать» Украине взбунтовавшуюся часть Донбасса, ведь это ему очень выгодно: он сможет внедрить в украинский государственный организм пятую колонну, постоянный раздражающий фактор и обрести огромное поле для воздействия на украинскую политику. В свою очередь (и это, возможно, самое главное), изнывающие от нетерпения страны Запада получат предлог, чтобы отменить санкции, ведь цель будет достигнута…

По всем вышеуказанным причинам Украина не может согласиться на реализацию Минских соглашений и даже на запуск этого процесса. Ведь в момент, когда на сепаратистской территории появятся силы ООН (даже на тех условиях, которые ставит украинская сторона), ей придется возобновить в Донбассе выплату пенсий, а, возможно, в каком-то объеме и зарплат. Западные партнеры вынудят Киев пойти на такие шаги, а у него на это просто нет средств.

Но это дело будущего, а пока министру Корнету придется с удвоенным вниманием вслушиваться в голос своего московского шефа…

Петр Сквечиньский