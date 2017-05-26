Украина создаст автономию для крымских татар - МИД (Daily Sabah, Турция)

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что президент Порошенко представил в Парламенте страны инициативу, направленную на создание автономной Крымско-татарской республики для тех людей, которые покинули Крым после его аннексии. Он также добавил, что Минский процесс, целью которого является восстановление мира, не может продвигаться вперед из-за продолжающегося присутствия пророссийских сил в восточной Украине.

Вадим Пристайко, первый заместитель министра иностранных дел Украины, сообщил вчера о том, что Украина создаст автономию для крымских татар, покинувших Крым после российского вторжения.

В беседе с корреспондентом газеты Daily Sabah на полях Международной конференции, организованной 25 мая в Анкаре Центром стратегических исследований и посвященной 25-ти годам турецко-украинских отношений, заместитель министра иностранных дел Пристайко заявил, что после 25 лет независимости Украина теперь понимает, что совершила ошибку, не позволив создать автономную Крымско-татарскую республику.

«Автономная Республика Крым, которая была незаконно аннексирована Россией, была основана на географических границах, а не на этнических особенностях. Сегодня наш президент и турецкий президент пришли к пониманию того, что мы должны создать место для крымских татар, где они могли бы чувствовать себя как дома, — сказал Пристайко. — В это связи наш президент выступил с инициативой в Парламенте относительно создания автономной Крымско-Татарской республики», — добавил он.

Крымские татары — коренное население тюркского происхождения — были депортированы из Крыма в Центральную Азию в 1944 году во время правления советского лидера Иосифа Сталина, который хотел таким образом наказать это сообщество. Крымские татары начали возвращаться из ссылки около 20 лет назад и заявили о своей лояльности Украине. Однако после 20 лет украинской независимости проблемы крымских татар остаются, в основном, нерешенными.

До незаконной аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году около 270 тысяч крымских татар проживали в Крыму, и они составляли 13% от общего количества населения. По имеющимся данным, около 50 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым после 2014 года. Крымские татары в Крыму являются основным объектом давления со стороны российских оккупационных властей. В апреле 2017 года Международный суд ООН призвал Россию прекратить дискриминацию в Крыму в отношении крымских татар и украинцев.

18 мая 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул необходимость создания национальной автономии для крымских татар с полными гарантиями равных прав и свобод, которыми пользуются этнические украинцы, русские и другие группы на полуострове. В апреле 2017 года законопроект о статусе крымских татар был зарегистрирован в украинском Парламенте. 11 мая 2017 года Конституционная комиссия Украины решила создать рабочую группу для разработки предварительных предложений относительно поправок к Конституции Украины в отношении Автономной Республики Крым и Севастополя, и первое заседание этой комиссии было проведено 22 мая. Президент Порошенко недавно заявил, что создание крымско-татарской автономии потребует 300 голосов из 450 в украинском Парламенте.

Комментируя нынешний уровень двусторонних отношений между Турцией и Украиной, заместитель министра иностранных дел Пристайко особо отметил стратегические политические отношения между двумя странами, а также подчеркнул тот факт, что Украина считает Турцию «естественным партнером».

Предоставив детальную информацию по поводу Минского процесса, направленного на восстановление мира в восточной Украине, Пристайко отметил, что в настоящее время пророссийские силы не выведены, и эта ситуация не позволяет двигаться вперед в политическом диалоге и препятствует разрешению кризиса. Однако Пристайко подчеркнул значимость Минских соглашений.

«Последние два с половиной года мы работаем над выполнением пунктов документа под названием „Минские соглашения", и это единственное существующее соглашение. Оно не идеально, и мы на Украине считаем несправедливым то, что это единственный легальный механизм для того, чтобы остановить агрессию и остановить продвижение войск, — сказал он. — В настоящее время мы находимся в очень длительном переговорном периоде. Через пару дней я направляюсь в Берлин для участия в еще одном раунде переговоров с заместителями министров иностранных дел — это специальный механизм, созданный лидерами Минского процесса, — отметил Пристайко. — Кроме того, все четыре лидера Минского процесса вскоре вновь встретятся, и поэтому все эти политические инициативы должны привести к более значительному успеху».

Али Юнал