Дискуссия Европейского парламента о ситуации на Украине (Polskie Radio)

Война на востоке Украины — это проверка для сплоченности ЕС и НАТО, а начавшаяся недавно эскалация конфликта показывает, что сейчас не время говорить о смягчении санкций в отношении России, подчеркивали многие депутаты в ходе дискуссии на тему ситуации на Украине, которая состоялась во вторник в Европейском парламенте. Обсуждение было организовано в связи с обстановкой в Авдеевке на востоке Украины, которая с конца января подвергается обстрелам со стороны пользующихся российской поддержкой сепаратистов. С момента начала конфликта в Донбассе и аннексии Крыма прошло почти три года.

«Мы заинтересованы в том, чтобы остановить Путина»

Европарламентарий из Латвии Сандра Калниете (Sandra Kalniete) заявила, что «амбиции российского президента Владимира Путина не ограничиваются подчинением Украины». «Он стремится сделать НАТО и ЕС беспомощными, слабыми. Война против Украины — это шаг на пути к этой цели, а также проверка сплоченности Евросоюза и крепости трансатлантических связей, — объясняла она. — Мы заинтересованы в том, чтобы остановить Путина, прежде чем он вторгнется в другие страны Европы. Экономические санкции против России остаются пока единственным европейским инструментом, который сдерживает Путина от того, чтобы продолжать агрессию». Смягчение санкций, как полагает Калниете, нанесет удар по престижу Евросоюза. «Если Москва активизирует агрессивные действия, нам нужно будет продлить и ужесточить санкции», — указала она.

«Пора поднять вопрос об ужесточении санкций»

Представительница партии «Право и Справедливость» (PiS) Анна Фотыга (Anna Fotyga) подчеркнула, что несмотря на стремление Европейского союза вернуть Украине мир и территориальную целостность, «путинский режим продолжает свою жестокую игру». Евросоюзу, отметила она, следует не просто поддерживать Украину, а пересмотреть свою политику «избирательного вмешательства» в отношении России.

Голландец Йоханнес Ван Бален (Johannes Van Baalen) от фракции либералов, в свою очередь, заявил, что ЕС не стоит исключать перспективу ужесточения санкций в отношении России, действия которой видны «не только на Украине, но также в Грузии и в киберпространстве стран Балтии».

С резкой критикой сторонников смягчения санкций выступила представительница немецких «зеленых» Ребекка Хармс (Rebecca Harms). «Украинцы сражаются на трех фронтах», — подчеркивает она. Первый фронт — это борьба с коррупцией и «строительство новой Украины», второй — война на востоке страны. «Есть и третий фронт: когда в Авдеевке гибли люди, в Будапеште, Риме и Париже начали звучать мнения, что санкции против России следует отменить. Это безумие. Отказ от санкций — это отказ Европы от части самой себя. Когда в Авдеевке начались бои, стало ясно, что пора начать разговор об ужесточении санкций», — говорила Хармс. Она также критически высказалась о минских соглашениях, стороной которых выступала Россия. «Как можно разговаривать с оккупантом, который нас обманывает?» — задавалась вопросом она.

«Россия должна уйти из Украины»

Польский европарламентарий Яцек Сариуш-Вольский (Jacek Saryusz-Wolski) призвал Евросоюз перестать называть конфликт на востоке Украины гражданской войной, поскольку в Донбассе находятся 30 тысяч российских военных.

«Россия — агрессор. Пора покончить с бессмысленными призывами к России и просьбами повлиять на мятежников. Следует требовать, чтобы она ушла из Украины. Россияне должны воздержаться от голосования в Совбезе ООН, поскольку они ведут агрессивные действия, — аргументировал Сариуш-Вольский. — Если мы не можем защитить украинцев, нужно по крайней мере дать им оружие».

Представитель партии «Польские правые» (Prawica Rzeczypospolitej) Марек Юрек (Marek Jurek) полагает, что ЕС следует безотлагательно заблокировать строительство газопровода «Северный поток». «Проект „Северный поток-2" нацелен на то, чтобы в течение двух лет прекратить транзит газа через территорию Украины. Это станет ударом по ее безопасности, а также по безопасности всей Восточно-Центральной Европы», — объяснял он.

С осторожностью высказывались в дискуссии парламентарии от социал-демократов и «Объединенных европейских левых». Румынский социал-демократ Виктор Боштинару (Victor Boştinaru) призвал обе стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня. «Мы надеемся, что Россия в конце концов осознает свою ответственность и окажет давление на сепаратистов, требуя соблюдения минских договоренностей. Украина должна вернуть себе полный контроль над своими границами и своей территорией», — подчеркнул он.

Немец Гельмут Шольц (Helmut Scholz) сказал, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе давно бьет тревогу по поводу того, что перемирие нарушают обе стороны конфликта. «Обе стороны используют вооружения, которые они обязались вывести, затрудняют доступ наблюдателям, организуют тайные тюрьмы и нарушают международное законодательство», — заявил он.

«Европарламент бездумно поддерживает мафиозное правительство»

Российскую сторону занял представитель крайне правых сил француз Жан-Люк Шаффхаузер (Jean-Luc Schaffhauser), который всегда выступает в Европарламенте в защиту Путина. Украинское руководство лживо, коррумпировано и поддерживает связи с неонацистскими партиями, говорил он. Шаффхаузер полагает, что обстрел Авдеевки вели украинские силы. «То, что Европарламент бездумно поддерживает мафиозное правительство, — просто позор», — заявил он.

Реагируя на это выступление, Ребекка Хармс задала ему вопрос: «Сколько платит Кремль за распространение таких глупостей об Украине?» «Я знаю, что Путин и российские банки поддерживают вашу партию», — добавила она.

Конфликт на Украине

Конфликт между украинскими силами и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины вспыхнул в апреле 2014 года. В его ходе погибло более 9 700 человек, из них более двух тысяч — это мирные жители.

После того, как в феврале 2014 года от власти отстранили Виктора Януковича с пророссийской Партией регионов и сформировали правительство Арсения Яценюка, сепаратисты в Луганской и Донецкой области начали вооруженное восстание против нового руководства страны и объявили о создании Донецкой и Луганской Народных Республик.

12 февраля 2015 года в Минске было заключено соглашение, призванное завершить конфликт. Оно включало в себя пункты о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений, возвращении Украине контроля над границей с Россией, оказании гуманитарной помощи населению, а также проведении соответствующих украинскому законодательству выборов на подконтрольных сепаратистам территориях. Планировалось, что положения соглашения удастся претворить в жизнь до конца 2016 года, однако, до намеченных целей еще очень далеко.