ЕС в первый раз задумывается о том, чтобы прекратить Украине помощь (Steigan blogger, Норвегия)

Ведущий мозговой центр Брюсселя подготовил анализ ситуации на Украине и советует ЕС подготовиться к тому, чтобы прекратить помощь этой стране, если положение не улучшится коренным образом.



Центр европейских политических исследований (Centre for European Policy Studies, CEPS) изучал положение украинской экономики в течение почти трех лет после так называемой революции на Майдане и теперь дает мрачное описание положения в стране.



Центр европейских политических исследований пишет:



Спустя почти три года после революции Евромайдана украинское руководство, к глубокому сожалению, не сумело выполнить свои обещания о борьбе с коррупцией в системе правосудия, наведении порядка в финансировании политических партий и децентрализации работы правительства. Все еще не проведена реформа таможенной службы, права собственности совершенно не соблюдаются, а государственные предприятия не приватизированы. Основные реформы, направленные на борьбу с коррупцией, постоянно наталкиваются на сопротивление, откладываются, происходит манипулирование реформами, которые выполняются только на бумаге. Элита страны должна показать более ощутимые результаты, чтобы завоевать доверие граждан и смягчить растущее разочарование международных партнеров Украины.



Первоначально Евромайдан был восстанием против олигархов и коррупции и привел к государственному перевороту 22 февраля 2014 года. Но олигархи по-прежнему сохраняют свое положение и относятся к государству как к своей собственности.



Верный сторонник США Михаил Саакашвили, который некоторое время был губернатором Одесской области, заявил в беседе с электронной версией (англоязычной — прим. пер.) газеты Kyiv Post, поддерживающей Майдан: «У нас есть некая форма параллельного теневого правительства. Украину можно описать как компанию, которой владеют олигархи. У каждого олигарха есть свои судьи, прокуроры и военизированные части».

Бывший парламентарий Александр Онищенко, который сам находится под следствием за уголовные преступления, переслал газете Kyiv Post документы, которые должны представить олигарха и президента Петра Порошенко в очень невыгодном свете.



В документах, опубликованных Онищенко, говорится, что Порошенко получил личную прибыль от так называемой «антитеррористической операции» — или войны против своих сограждан на востоке Украины. Компании, которыми владеет президент, согласно утверждениям, получили военные контракты. Это значит, что кредиты, полученные от МВФ, на практике пошли через Киев на войну в Восточной Украине, чтобы затем осесть на счетах президента.



Онищенко также заявляет, что он лично помогал Порошенко подкупать членов парламента. По его словам, голос одного члена парламента стоит от 20 до 100 тысяч долларов. Онищенко также утверждает, что он передал свои документы в ФБР США. Непонятно, что произошло с этим делом, но CEPS недвусмысленно рекомендует:



ЕС должен твердо настаивать на том, чтобы украинская элита действительно участвовала в строительстве государства, выступая против коррупции, которая систематически подрывает основы государства. И если власти не отреагируют соответствующим образом, ЕС должен быть готов прекратить поддержку Украине на более ранней стадии, чем это было сделано в случае с Молдавией.



Итак, если киевские власти не обеспечат заметного улучшения положения, ЕС следует приготовиться к тому, чтобы прекратить поддержку Украины.



Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде (Børge Brende), напротив, выступает за то, чтобы по-прежнему предоставлять киевскому режиму безоговорочную поддержку. Несмотря на то, что коррупция масштабна и ни для кого не является секретом, он и премьер-министр Эрна Сульберг (Erna Solberg) подарили правительству Порошенко сотни миллионов крон норвежских налогоплательщиков.

Пол Стейган



Аудиторская палата должна проверить, имело ли у Бренде место явное непонимание положения при выполнении им его служебных обязанностей.