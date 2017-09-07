Соглашение с Россией по С-400 нерационально! (Sözcü, Турция)

Из-за событий в Сирии и Ираке Анкара находится в головокружительном дипломатическом круговороте. В этих условиях от внимания общественного мнения ускользает одно стратегически важное событие, которое породит многозначительные военно-политические последствия. Правительство Партии справедливости и развития приняло решение купить системы С-400 у России для защиты от атак на Турцию с использованием ракет и авиации. Согласно заявлению российской государственной экспортной компании, соглашение о продаже С-400 Турции подписано, но для того, чтобы оно вступило в силу, нужно уладить некоторые технические детали.

Сегодня мы обсудим эту тему с опытным дипломатом, все прогнозы которого сбываются, бывшим послом Шюкрю Элекдагом (Şükrü Elekdağ).

Для национальной системы противовоздушной обороны нужна передача технологий

Угур Дюндар: Г-н Элекдаг, чем вызвана необходимость покупки систем С-400 у России?

Шюкрю Элекдаг: В настоящее время Турция предполагает реагировать на атаки вражеской авиации главным образом с помощью F-16 и вооружений, развернутых на земле. В числе имеющихся оборонительных вооружений — зенитные орудия («Эрликон», «Бофорс», «Дастер»), ракеты «Рапира», модернизированные ROKETSAN, «Стингеры», которые запускаются с плеча. Ракеты «Найк-Геркулес» и «Хок», которые пришли в негодность, будут сняты с вооружения. С другой стороны у Турции нет каких-либо оборонительных систем для защиты от атак с применением баллистических ракет большой, средней и малой дальности! Эта потребность возникла на повестке дня Турции в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году, когда Саддам применил ракеты «Скад» против своих соседей. С тех пор каждый раз, когда Турция сталкивалась с угрозой применения ракет малой и средней дальности, она предупреждала ее противоракетными и противовоздушными батареями, которые поставлял альянс НАТО. За время этой практики капризы наших союзников пошатнули доверие нашей страны. Нужно хорошо понимать, что подобно границам, которые вы не можете отстоять, вам также не принадлежит небо, которое вы не можете защитить! Этой слабостью могут в любой момент воспользоваться потенциальные враги. Поэтому Турция совершенно справедливо желает разработать свою национальную систему противоракетной и противовоздушной обороны. С этой целью для удовлетворения срочной потребности в противоракетной обороне Турция планирует приобрести определенное количество готовых батарей противоракетной / противовоздушной обороны, а наряду с этим получить от фирмы-производителя технологии и возможность совместного производства.

Русские никогда не поделятся передовыми технологическими секретами

— Хорошо, но Россия при продаже батарей С-400 за 2,5 миллиарда долларов передаст Турции технологии?

— Официальный представитель президента Ибрагим Калын (İbrahim Kalın) в своем заявлении 28 июля отметил, что Россия в рамках соглашения по С-400 согласилась передать технологии и осуществлять совместное производство с Турцией. А 4 июля бывший министр обороны Фикри Ышык (Fikri Işık) в беседе с TRT Haber сказал: «Мы не сможем интегрировать С-400 в систему НАТО. В принципе сначала мы хотели приобрести вооружения, произведенные странами — членами НАТО, и интегрировать их с системой альянса. Но США и европейские страны не проявили понимания. Их предложения были неконкурентоспособны и не предполагали передачи технологий. Да так, что к винтику этих систем нельзя было прикоснуться. Такой подход был неприемлем для нас!.. И поэтому мы обратились к С-400. Купив С-400, мы удовлетворим нашу срочную потребность. Кроме того, мы будем разрабатывать свою национальную систему противоракетной и противовоздушной обороны. Мы создали сильную команду, которая ведет переговоры с французами, итальянцами, американцами. В данный момент мы достигли принципиального соглашения с французами и итальянцами (Eurosam). Это соглашение предусматривает не поставки, а сотрудничество в области разработки систем». Это заявления официальных лиц… Но лично я не верю, что Россия поделится с Турцией технологиями С-400 и будет осуществлять их совместное производство с Турцией!.. Потому что, если речь идет о высокоэффективных вооружениях, русские не передадут члену НАТО чрезвычайно ценные технологические секреты. В этом можно не сомневаться!..

Эти ракеты не смогут предотвратить угрозу в отношении Турции

— Можно ли из ваших слов сделать вывод, что Анкара замечталась или сознательно вводит в заблуждение общественное мнение?

— Сейчас я подхожу к самому нелицеприятному моменту. В случае если С-400, не будучи интегрированными в систему НАТО, будут использоваться отдельно (stand alone) со своими радарными системами, их возможности перехватить крылатые ракеты или баллистические ракеты равны нулю!.. То есть С-400 не способны предупредить угрозы, которым Турция хочет противостоять!..

— Поразительно!.. Но как это возможно?

— Сейчас система противовоздушной обороны Турции работает в полной интеграции с сетью НАТО. Эта сеть охватывает все вооружения противовоздушной обороны, радары и командно-контрольные центры. Эта система, которая пользуется радарами дальнего действия НАТО и американскими разведывательными спутниками, обладает возможностями раннего оповещения (early warning). Эта функция, которая в противоракетной обороне имеет жизненно важное значение, наряду с ранним обнаружением и распознаванием цели позволяет заблаговременно определить траекторию цели и своевременно запустить ракету для ее уничтожения. Если С-400 не будут пользоваться сетью НАТО и системой раннего оповещения, их способность перехватывать ракеты малой, средней и большой дальности только с помощью своего радара с радиусом 400 километров сводится к нулю. Эти вооружения можно эффективно использовать только против самолетов…

Я не считаю покупку С-400 рациональным решением

— Зачем же мы покупаем С-400, если они не удовлетворяют нашу потребность в перехвате баллистических ракет и если мы не сможем осуществлять совместное производство?

— Понятно, что в основе этой позиции лежит гнев Анкары по отношению к Вашингтону по таким причинам, как вооружение Партии «Демократический союз» (PYD), поддержка курдского движения за обретение государственности в северной Сирии, отказ от выдачи главы террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen). С другой стороны, Москва тоже не так чиста в некоторых из этих вопросов… Россия не признает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией, позволяет PYD, которую она при каждой возможности берет под свое крыло (Манбидж, Африн), открывать представительство в Москве. Несмотря на то, что сейчас из-за сирийской проблемы между Россией и Турцией наблюдается сближение и сотрудничество, у Турции и России диаметрально противоположные цели и политика в отношении Армении, Кавказа, греческой администрации Южного Кипра, Восточного Средиземноморья, Балкан, Черноморского бассейна, Средней Азии… Турция, создавая сбалансированные отношения с Россией на основе взаимоуважения и взаимовыгоды — а это я решительно поддерживаю, — не должна забывать об этих фактах и о том, что у России в генах заложен экспансионизм, создание монополии в регионе, неодолимое желание выйти в теплые моря. Даже если Турция сможет использовать С-400 как оборонительные системы для защиты от самолетов, в случае угрозы со стороны близкого России государства Россия может вмешаться в программное обеспечение этих систем и препятствовать их использованию. Поэтому я не считаю покупку С-400 рациональным решением.

Рациональная линия действий — партнерство в производстве технологий

— Тогда что же разумно сделать?

— В начале нашего разговора я коснулся заявления бывшего министра обороны Ышыка. Из этого заявления становится понятно, что с французско-итальянским консорциумом «Eurosam» достигнуто соглашение о разработке системы противоракетной обороны. На самом деле у Eurosam есть такая подходящая и интересная для Турции продукция, как «Астер-15» для защиты от самолетов, «Астер-30» Блок-1 для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности… В настоящее время эти успешно протестированные системы используют многие европейские государства. Кроме того, у Eurosam есть проект «Астер-30» Блок-2, который разрабатывается против баллистических ракет большой дальности… Рациональная линия действий для Турции в условиях сегодняшнего дня — сначала путем прямых поставок купить «Астер-30» Блок-1 в нужном количестве и интегрировать их в НАТО. Турция таким образом создаст эффективную оборону против угрозы применения баллистических ракет малой и средней дальности. А одновременно с этим Турции следует попытаться стать партнером в проекте Eurosam «Астер-30» Блок-2 для создания оборонительных систем против баллистических ракет большой дальности. При таком открытом для обмена опытом партнерстве такие наши фирмы, как ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN и MİKES, также могут получить долю в производстве. Такой подход, конечно, потребует аннулировать соглашение с Россией по С-400, и это будет правильно!..



Угур Дюндар