Три богатыря 2017 года (Asharq Al-Awsat)

Пролетел, как пуля

Уходящий год доживает последние свои дни и готовится упасть в бездну времени. Время утекает сквозь пальцы. В будущем году мир не будет прежним, и это естественно. У каждого года свои краски, свой аромат, свои радости и печали. Мир не будет таким, каким мы хотим его видеть, потому что он живет по своим законам, которые не подчиняются воле ученых и не зависят от желаний журналистов и поэтов. В последние дни наблюдается растущая склонность людей к подсчету потерь и приобретений. Бизнесмен обращается к цифрам, которые накопились на его компьютере или в телефоне. Он учится на ошибках и неудачах и готовится к новому раунду и возможностям, которые могут появиться. Сотрудник оценивает атмосферу в своей организации. Если она развалится, то его тоже ожидает крах. Дни уверенности прошли. Прошли дни вялой работы в офисе в ожидании выхода на пенсию. Мы входим в быстрый, изменчивый и неустойчивый мир. В конце года цифры похожи на мечи: они неумолимы.

Совсем другая работа журналиста. Он работает в чужих областях, не в своей. Говорит о новостях, событиях, занимается чтением и анализом. Самое большее, что он может сделать, это быть надежным свидетелем событий. Карьера журналиста тесно связана с событиями, происшествиями и неожиданностями, которые не происходят по его воле. Я близок к тому, чтобы сказать, что это плохая профессия. Профессиональный журналист — хороший шпион. Если он посетит город, то будет исследовать самые серьёзные его проблемы. Если он встретится с политиком, то захочет подвергнуть его длинному допросу. В кафе в незнакомом городе шум за соседними столиками оглушителен. Единственное утешение заключается в том, что все свои отчеты он передаёт читателю — этому деспоту, которому трудно угодить.

Год испускает дух. Его итоги разнятся от одной страны к другой. Прежде всего, это был год Дональда Трампа. Он начал свой путь и оставил след. Несколько слов в «Твиттер» (Twitter) могут заставить мир затаить дыхание. Могут взбудоражить регион, вселить страх в правителей. Президенту нравится волновать, он не похож на остальных и действует в своём стиле. Когда американцы выбирают президента, то вы должны жить с ним и привыкнуть к штормам, причиной которых он становится. Любите ли вы его или нет, он крупный боксер на ринге. Он является верховным главнокомандующим самой могущественной армии в истории. Он является главой первой экономики в мире. Это необходимо учитывать, когда вы проводите свои расчеты. Америка всегда была великой державой и великой проблемой, как будто является отдельной планетой на нашей планете.

Этот год был также годом Владимира Путина. Российский президент объявил о завершении своей «сирийской авантюры» победой над терроризмом. Он умело собирает плоды своих «приключений», а также плоды жертвоприношений других. Теперь он может спокойно участвовать в выборах. У него есть глубокое желание победить в качестве миротворца в Сирии. Сирийская оппозиция заплатила большую цену за желание Путина поквитаться с «Исламским государством» (запрещена в РФ — прим. ред.), оппозицией и Западом.

Это был также год лидера Китая. Партийный съезд оказался его большой удачей. Он заручился невероятной поддержкой партии в своём руководстве страной, которой не удостоился даже Дэн Сяопин, человек, у которого хватило смелости открыть «окна» в страну после того, как умер Мао Цзэдун. Однако Китай перенял непривычные для себя идеи, которых нет в «Красной книжечке», идеи помимо однопартийности, стабильности и преемственности.

Для европейских стран этот год не был обычным. Выборы в Германии показали некоторую усталость от руководства отважного канцлера. Год для Терезы Мэй также не был легким. Переговоры о выходе из ЕС оказались тяжелыми и дорогостоящими. Британцы приняли решение сойти с европейского поезда, не особо предвосхищая последствия такого решения. Во Франции молодой человек занял кабинет Шарля де Голля, пытаясь обеспечить своей стране достойное будущее и заметную роль на международной арене, несмотря на то что Франция по-прежнему обладает скромным потенциалом даже на фоне потери США своего превосходства и подъёма Азии. Терроризм наказал Европу, которая открыла свои двери беженцам. Крайние правые использовали эту возможность и стали играть на страхе утраты идентичности. Некоторым группам стало тесно в «национальной одежде», а Каталония и вовсе мечтает прыгнуть с испанского поезда.

​Этот год был также наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана. Под руководством короля Салмана ибн Абдул-Азиза молодой эмир запустил реформу, решив открыть окно в будущее для своей страны, большую часть населения которой составляет молодежь. Через несколько месяцев саудовское общество вступило в битву за развитие, построение светлого будущего и уменьшение степени зависимости экономики от нефти. Это борьба за свои мечты, поддерживаемая цифрами. Саудовская молодежь чувствует, что в состоянии повлиять на собственное будущее и будущее своей страны. Результат этой битвы будет иметь влияние не только на Саудовскую Аравию. Успех в борьбе с терроризмом и искоренение экстремизма наверняка оставит свой след во многих странах арабо-мусульманского мира.

Счастливчик Хайдер аль-Абади. Решение международного сообщества покончить с «Исламским государством» позволило ему добиться победы, которая удваивает его шансы на предстоящих выборах. Можно сказать, что армия, которая проиграла во времена его предшественника и соперника Нури аль-Малики, одержала победу, а также сумела дисциплинировать курдов, что было большой мечтой аль-Малики. Аль-Абади не преминул укрыть своим плащом ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби», выступив в то же время под лозунгом передачи оружия в руки государства.

Итак, насыщенный событиями год подходит к концу. Арабы хотят, чтобы следующий год оказался менее болезненным. Арабы хотят того же, чего хотят все люди на этой планете. Хотят нормальной жизни с эффективными институтами, страну, которую не будут съедать коррупция и ополченцы, государство, которое борется за развитие, модернизирует образование, продвигает прогрессивные идеи и ценности, открытость и толерантность. Пришло время покончить с неудачами и плохими идеями. Мы не будем впадать в отчаяние, хотя это оправдано в палатках для беженцев и странах-изгоях. Мы хотим верить, что этот длительный упадок остановится, потому что арабы заслуживают хорошей жизни как и все люди на земле.

Итак, год пролетел словно пуля. Как изменился наш мир!