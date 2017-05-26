Визит Трампа в ЕС дает шанс на урегулирование украинского конфликта (Financial Times, Великобритания)

Используя осторожную дипломатию, США могут улучшить отношения с Москвой и ускорить процесс восстановления мира на востоке.

После прихода к власти Дональд Трамп отвернулся от Украины, практически игнорируя незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году, а также ее агрессию в восточном районе Донбасс. Издержки от такого пренебрежения очень высоки. Конфликт на востоке Украины продолжает уносить человеческие жизни (жертв на сегодня около 10 тысяч человек) и легко может усилиться. Кровопролитие отпугивает инвесторов и лишает страну возможности стать успешной демократией. А нарушение Москвой украинского суверенитета препятствует содержательной перезагрузке отношений России с Западом. Очень многое сегодня находится в состоянии неопределенности, и американский президент должен прибыть на этой неделе в Европу, имея в руках политику в отношении Украины.

Будучи кандидатом, Трамп демонстрировал готовность бросить Украину под поезд. Он делал намеки, что признает Крым составной частью России, что отменит экономические санкции против Москвы и расчистит путь к крепкой мужской дружбе с российским президентом Владимиром Путиным. Оказавшись в Белом доме и столкнувшись с расследованием по делу о связях его штаба с Россией, президент Трамп отказался от такой наивности. Но стремясь наладить отношения с Кремлем и одновременно противопоставляя силовой тактике Путина свою собственную шумливую твердость, Трамп имеет определенные шансы вывести ситуацию на Украине из тупика.

Есть пять очень важных составляющих дипломатической договоренности по Украине. Во-первых, Вашингтон должен непосредственно участвовать в переговорах о выполнении Минских соглашений, как называют согласованный механизм прекращения конфликта в Донбассе в обмен на предоставление автономии этому региону.

Администрация Обамы активно участвовала в этих переговорах, но ведущую роль отдала Берлину и Парижу, сделав это по их просьбе. Теперь Вашингтон должен выйти вперед и встать в центре, объединив усилия с немцами и французами, чтобы надавить на Москву и Киев, и заставить их пойти на компромиссы. В качестве первого шага администрация Трампа должна назначить спецпосланника на эти переговоры.

Во-вторых, Трамп должен взять на себя обязательство сохранить санкции против России до тех пор, пока она не начнет выполнять условия Минских соглашений, и убедить своих европейских партнеров сделать то же самое. Санкции являются оптимальным средством Запада по оказанию воздействия на Кремль. Они наносят вред экономике президента Путина и уязвляют его самолюбие. Они необходимы для того, чтобы заставить его уступить. И напротив, отказываться от санкций и ослаблять трансатлантическую солидарность в этом вопросе пока рано, ибо это гарантия того, что Путин начнет упорствовать и превратит противостояние из-за Донбасса в очередной «замороженный конфликт» в Европе.

В-третьих, Вашингтон и его европейские партнеры должны четко сказать России, что она обязана положить конец насилию в Донбассе до того, как Украина предоставит этому региону автономию. Москва настаивает на том, чтобы Киев сделал первый шаг. Но Кремль прекрасно понимает, что украинский парламент ни в коем случае не примет закон, предусмотренный Минскими соглашениями, если его солдаты будут как и раньше погибать на востоке. В качестве первого шага Москва должна отвести свои войска и силы сепаратистов от линии фронта, а также складировать свое оружие, сделав это под международным контролем.

В-четвертых, если Москва выполнит данные условия, и насилие в Донбассе пойдет на убыль, украинскому парламенту надо будет принять необходимые законодательные акты в связи с Минскими соглашениями, включая закон о выборах в Донбассе, закон о региональной автономии Донбасса после выборов и закон об амнистии для большинства сепаратистов. Украинское руководство пока не подготовило к этим шагам ни общество, ни парламент. Западные страны должны убедить Киев, что их поддержка зависит от готовности Украины выполнять свою часть договоренности.

В-пятых, что касается Крыма, то Запад должен проводить политику «согласия не соглашаться». В приличном обществе это не признают, но Крым, скорее всего, останется в руках России неопределенно долго. Тем не менее, западные демократии не могут закрывать глаза на российские территориальные захваты.

Компромисс заключается в том, чтобы сохранить антироссийские санкции, связанные с Крымом, и по-прежнему признавать этот полуостров частью Украины, одновременно продвигаясь к нормализации отношений с Москвой в случае соблюдения ею Минских соглашений. Существует свежий прецедент такого неприятного жонглирования. Западные демократии осудили Россию за вторжение в Грузию в 2008 году, однако не стали разрушать свои отношения с Кремлем.

Придя к власти, президент Трамп было полон решимости вести себя дружелюбно по отношению к России и скептически отзывался о НАТО и ЕС. Потом он сделал разворот на 180 градусов и стал более трезво относиться к Кремлю, заявил, что «НАТО больше не устаревшая», и что «сильная Европа очень и очень важна для меня».

Прибыв в Европу с аргументированным планом урегулирования конфликта на востоке Украины, Трамп может добиться невозможного. Если он добьется дипломатического прорыва по Украине, ему удастся создать условия для улучшения отношений с Москвой, в пользу чего он высказывался неоднократно, и в то же время, он сохранит трансатлантическую солидарность.

Чарльз Купчан — профессор Джорджтаунского университета, преподающий международные дела. В прошлом он был специальным помощником президента Барака Обамы по вопросам национальной безопасности.

Комментарии читателей



Eomurchu

Поражает то, что автор этой чепухи университетский профессор. Это говорит не в пользу академических стандартов Джорджтаунского университета. Крым останется российским, потому что подавляющее большинство его жителей русские. А Донбасс откажется капитулировать перед Киевом, если не будет уверен в том, что закончится дискриминация против русскоязычного населения.

Пусть сначала справятся с фашистами в Галиции, а уже потом просят Донбасс о сотрудничестве. И пусть откажутся от своих претензий на Крым и признают право живущих там людей самостоятельно определять свое будущее — как Британия признает право народа Шотландии (иногда) самому решать свою судьбу.



X10

Нет никаких шансов на то, что военные в Донбассе согласятся «складировать свое оружие под международным контролем», в то время как у них на пороге стоит слабо управляемая украинская армия и ее нацистские прихвостни, и пока Украина не примет необходимые законы. Купчан завзятый русофоб, и он откровенно лжет. Статья в целом смехотворная.



The Zeus

«Компромисс заключается в том, чтобы сохранить антироссийские санкции, связанные с Крымом, и по-прежнему признавать этот полуостров частью Украины, одновременно продвигаясь к нормализации отношений с Москвой в случае соблюдения ею Минских соглашений».

Это яркий пример извращенных представлений нынешнего истэблишмента о мире. Я надеюсь, что Трамп положит этому конец.

Как можно заниматься нормализацией отношений с Москвой, сохраняя при этом санкции? То есть, согласно такой линии мышления, русских можно обмануть, заставить снять продовольственное эмбарго (ради нормализации отношений), сохранив при этом собственные санкции и ведя себя так, будто мы хозяева этого мира! Глупость! Это не сработает. Макрон пригласил Путина в Париж не для того, чтобы читать ему нотации, а чтобы искать пути к снятию санкций и к отмене продовольственного эмбарго. А иначе мы окажемся на свалке истории.