Росія прагне зупинити будь-яке судноплавство з українських портів - британська розвідка

Найімовірніше Росія прийняла рішення вийти з зернової угоди ще певний час тому, оскільки вирішила, що він більше не відповідає її інтересам, вважають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За словами експертів, це фактично звело нанівець угоду про безпеку, яка, незважаючи на війну, забезпечувала безпечний прохід суден, що експортували зерно з України.

Зокрема своє рішення Росія замаскувала це дезінформацією, стверджуючи, що її вихід викликаний занепокоєнням тим, що цивільні судна наражаються на небезпеку від українських мін, і що Україна використовує зерновий коридор у військових цілях, не надаючи доказів для цих тверджень.

"Росія прагне зупинити будь-яке торгове судноплавство від українських портів", - нагадує міністерство, зазначаючи, що 19 липня Міністерство оборони Росії заявило, що буде вважати, що всі судна, які наближаються до України, перевозять зброю.

17 липня Росія заявила про припинення дії "зернової угоди", яка проіснувала майже рік. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може продовжити експорт зерна.

Зокрема посол України в Туреччині Василь Боднар зазначив, що Україна розглядає варіант перевезення зерна через територіальні води країн-членів НАТО Румунії і Болгарії, однак це несе безпекові ризики, оскільки РФ може обстрілювати інфраструктуру портів та кораблі, які перевозитимуть збіжжя.

Після цього Росія два дні поспіль обстрілювала порти Одеси та Чорноморська, яким завдала значних пошкоджень, а в ніч на 20 липня завдала удару по Миколаєву, порт якого хоча і не був задіяний в функціонуванні зернової ініціативи, але теж є потенційно придатним. В Миколаєві російські ракети прилетіли і по житлових будинках.