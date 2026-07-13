Черговий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде представлений цього тижня - Зеленський

Цього тижня Європейський Союз представить черговий, 21-й, пакет санкцій проти Росії.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у заяві для ЗМІ у Парижі спільно з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії після засідання Коаліції охочих, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми говорили про додаткові санкції проти Росії за цю війну. Цього тижня має бути 21-й пакет санкцій", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що постійне оновлення санкцій не дозволяє російському диктаторові Володимиру Путіну адаптуватись до них.

"Санкції створюють серйозний стимул для Росії все ж таки обрати дипломатію", - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС 13 липня запровадила обмежувальні заходи проти чотирьох осіб та п'яти організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Росії, зокрема за репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції, а також за підрив демократії та верховенства права. Утім, ЄС 13 липня не зміг затвердити 21-й пакет санкцій проти РФ.