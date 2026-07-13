Міністри ЄС спробують узгодити нову стелю цін на російську нафту

Міністри закордонних справ ЄС продовжать узгодження 21-го пакету санкцій у середу, 15 липня, перш ніж переходити до плану "Б". Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції 13 липня, пише "Європейська правда".

"Я також шкодую, що у нас немає домовленості щодо 21-го пакета, хоча мушу сказати, що ми досить близькі до цього", - заявила Каллас.

Вона додада, що "не може надати жодних гарантій" того, коли пакет санкцій буде затверджений.

"У середу у нас знову зустріч наших послів, робота триває. Я також не можу сказати, що вилучено, а що залишено, тому що поки не погоджено все, не погоджено нічого. Тому я не можу нічого анонсувати", - сказала головна дипломатка ЄС.

Вона наголосила, що її "бажання полягає в тому, щоб цей пакет був сильним" через триваючі напади Росії на цивільних українців та найбільш густонаселені райони.

"Наша мета - досягти домовленості. Якщо у нас не буде домовленості, тоді ми почнемо працювати над планом "Б". Але прямо зараз ми працюємо над планом "А" на середу", - підсумувала Каллас.

Російське пропагандистське агентство "Интерфакс" пише, що в середу міністри закордонних справ ЄС також намагатимуться узгодити заморозку стелі на російську нафту.

Згідно з діючими правилами, кожні шість місяців стеля повинна автоматично корегуватися, щоб вартість російської нафти залишалася на 15% нижче середньої ціни на російську марку Urals за останні півроку. Якщо стелю не вдасться зафіксувати, то з 15 липня розмір стелі буде встановлений автоматично та зросте - через ріст світових цін на нафту у зв'язку з війною США проти Ірану та пов'язаним із цим перекриттям Ормузькою протоки.